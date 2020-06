Ley di Tabaco: Prohibi pa huma den area publico, no por bende sigaria los

Diabierna mainta durante conseho di minister a ser aproba e ley “Landsverordening beperking tabaksprodukten”. Den pasado Sr. Marlon Sneek di AVP a entrega e ley aki pero e no tabata completo. Minister Oduber kier a gradici sr Sneek pa presenta e concepto di ley aki cual sigur tawata na su lugar.

E ley cu ser presenta no tawata uno completo y nos a trek in e ley cu Sr. Sneek a entrega y a haci e cambionan debido y a presenta un concepto nobo.

E ley ta ensera lo siguiente:

• Prohibicion general pa huma den areanan publico pa proteha salud di hende y descurasha humamento.

• A percura pa tur e definicionnan necesario a wordo duna locual ta haci e implementacion mas eficiente.

• A aumenta e edad pa por cumpra sigaria di 18 pa 21 aña.

• Mayornan cu ta huma den compania di un menor di edad ta core riesgo pa haña multa. Esaki ta pa proteha e salud di menornan di edad contra e huma di sigaria.

• Companianan mester percura pa proteha e salud di su trahadornan tambe.

• Lo ser prohibo pa parti sigaria por nada y pa bende sigaria los.

E ley aki a wordo amplia y adapta di un manera cu e ta contene tur e elementonan necesario pa por logra e meta di proteha salud di e pueblo en general (secondhand smokers) y pa descurasha humamento na Aruba. Di e manera aki tambe nos como pais lo cumpli cu e exigencianan di e Framework Convention on Tobacco Control di Organizacion Mundial di Salud (WHO) y cu nos Plan Nacional di Action riba Prevencion di Non-Communicable Diseases (NCDs). Asina Ministerio di Salud ta sigui traha pa salvaguardia e salud di nos hendenan.

Minister Oduber a splica cu si un persona kier stop di huma e por acudi na su dokter di cas cu por dune tratamiento pa esaki, si ta necesario. Cerca e POH (praktijk ondersteunende huisarts) e por haya conseho y un “motiverende gesprek”. E persona por haya guia tambe cerca Consultorio pa Asuntonan di Adiccion (CAA). Como alternativa tin dos otro instancianan na Aruba cual ta Aruba Hypnosis Center y tambe Agencia Adventista di Desaroyo y Recurso Asistencial) cu ta un organisacion humanitario. Si bo ta huma mas cu 10 biaha pa dia of bo ta huma dentro di e prome 30 minuutnan despues cu bo a caba di lanta for di soño, tin hopi chens cu bo lo cai den remarce pa medicamente por medio di bo dokter di cas.

Minister Dangui Oduber ta conseha pa esnan cu no ta huma, no cuminsa. Pa esnan cu ta huma, pa acudi nan a dokter di cas. Door di stop di huma, bo ta reduciendo e riesgo pa un evento vascular cu 70%. Tambe Minister kier recorda cu tur persona tin e derecho di ta “SHS – Free” den areanan publico. E ley aki a wordo aproba pa conseho di minister y a bay pa raad van advies pa despues bay Parlamento pa por wordo ehecuta. Pidi esnan cu ta huma rond dibo pa por fabor no huma den sercania di bo yiunan y/o di bo mes. Proteha bo mes di no bira victima di humado pasivo asina Minister Oduber a expresa.

