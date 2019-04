Ley di sesantia ta sumamente importante pa e trahado

Recientemente Sr. Rudy Dirsz di FTA a indica cu si no ta pa ley di sesantia, e trahadornan ta bay cas sin nada. Caminda no por aplica e ley di sesantia, e compania ta haci todo por todo pa no paga su trahadornan. E trahadornan sa bira malo hasta muri sin ricibi niun pago di e compania. Esaki ta abuso di trahador. Tanto e trahador como e dunador di trabou tin cu cumpli cu e ley di labor y mester tin control. Si no tin inspeccion di cumplimento di ley, e caminda ta keda habri pa abuso. Hopi biaha ta bay caminda di corte na momento cu no ta cumpli cu ley, pero FTA ta di opinion cu tin di subi caya, esaki ta e ultimo arma cu mester uza cu mas frecuencia. Si no cumpli cu ley di labor, no ta perhudica e trahador solamente, pero gobierno tambe. FTA lo ta mas skerpi riba e actitud di e dunado di trabou y di gobierno.

