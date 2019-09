Ley di Serlimar no ta papia nada cu e compania lo bira un monopolio

Pero kico realmente ta e ley di Serlimar anto? E ta un ley cu nada nobo den dje di tur loke a bin ta papiando di dje opa mas cu un aña y mey caba. E ley di Serlimar aki a wordo entrega siman pasa na Parlamento di Aruba pa motibo cu segun e minister Otmar Oduber cu e ta kere cu Serlimar tin mas cu un derecho di existencia como un compania cu na aña 2005, 14 aña pasa a wordo lanta. Un compania cu no ta den e esfera priva, e ta un compania cu poor compare cu cualkier municipio na Hulanda, mescos cu Waterstaat Bedrijf na Hulanda un compania cu den e “publieke sfeer” a wordo lanta pa haci un trabao un tarea pa Gobierno y esaki ta e terea principal cu Serlimar tin cu haci. Y entre otro e tarea cu Serlimar tin cu haci ta recoge sushi akinan na Aruba y definitivamente loke ta bisa dor di e ley ta, cu e tin cu maneha e sushi cu tin aki tambe na Aruba. “Den e ley aki cu a wordo lanta na aña 2005 y mi ta bai cita un rato for di e ley aki pasobra cierto momento e pensamento cu cambionan cu a bai den e ley cu a bai Parlamento awo ta pa crea un monopolio pa Serlimar anto esey lo por nifica final di e dos companianan encuestion”, e mandatario a sigui bisa. E minister ta cita di e ley den e articulo 2.4: “Hierbij is er opgemerkt dat het niet de bedoeling is om Serlimar als enege te balasten met het beheer van afval op dezelfde wijze als bedoelt met den definitie van beheer van afval stoffen zoal opgenomen in de wet volks huivestiging ruimtelijk ordering en miluebeheer in het best”. Pues segun Minister Oduber no ta intencion cu Serlimar lo bira un monopolio manera cu ta na Hulanda den e ley di bes eynan. Mescos cu e ley di Kost ta na Corsow mescos cu e ley na Bonaire caminda si ta un monopolio eynan manera Hulanda tambe. Minister a splica bon cla den e ley aki cu tin cuater cos cual ta Gobierno ta haci y den e caso aki ta Serlimar ta haci’e pa Gobierno. Esakinan ta: “Beheren en explorteren van Stortplaatsen, Beheren en exploteren van een of meer kleine gesloten verbrandings ovens voor het verbranding van medicsh afval of cadavers, Beheeren en exploteren van een plant waar afval bestemt om te verbanden in een grote gesloten oven verbanding kan verichten y e ultimo, Zorg voor de reiniging van openbare ruimte”. Pues esaki ta e cuater puntonan caminda Serlimar tin monopolio den e Ley aki y ta e cosnan cu ja e compania ta haciendo caba pa mas di 15 aña caba. Awo esaki ta nifica cu companianan manera Bio Diesel por gewoon sigui haci nan trabao y Gobierno ta stimula nan tambe pa sigui haci nan trabao. Companianan cu ta separa carton, esnan cu ta separa plastic por sigui haci e trabao. Y si nos mira bon ningun di e cauter puntonan aki companianan di Meta Corp no ta duna e servicio ey pues nan no tin nada di preocupa.

