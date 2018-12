Ley di reforma fiscal a wordo aproba den Parlamento

Ley di Reforma Fiscal a pasa den Parlamento y a wordo aproba. Cu e sistema di impuesto nobo aki, pa prome biaha den hopi aña, Gobierno ta brinda alivio financiero a traves di e tarifanan di Impuesto.

Gabinete Wever-Croes a tuma tempo pa studia y informa pueblo debidamente di e fasenan di e Reforma Fiscal y asina pone pueblo na haltura kico Gobierno ta haciendo. Esaki segun e mandatario principal di nos pais a contribui na e debatenan di nivel halto den Parlamento durante e tratamento di e ley akin na unda cu Prome Minister Evelyn Wever-Croes a duna splicacion amplio riba e preocupacionnan cu tawata tin den comunidad.

Gobierno a dicidi di implementa e Reforma Fiscal den 4 fase.

FASE 1 lo trata e belastingnan mas personal, manera loonbelasting, inkomstenbelasting y grondbelasting; tambe lo trata e belastingnan cu ta causa comportacion negativo, manera alcohol y esunnan cu ta afecta salud, manera sigaria, y nos kier frena nan. Esakinan ta wordo yama “sin” taxes. E prome fase lo wordo introduci dia 1 di januari 2019.

FASE 2 lo trata e belastingnan indirecto, manera BBO, invoerrechten y mas di e “sin” taxes.

FASE 3 lo trata e belastingnan cu comerciantenan ta paga, manera winstbelasting, y dividendbelasting, y e reforma di inkomstenbelasting, pa haci’e mucho mas sensiyo.

FASE 4 finalmente lo trata e belastingnan cu turista ta paga, manera roomtax, car rental tax, etc.

E prome fase di Reforma Fiscal a wordo pasa den Parlamento diahuebs y lo drenta na vigor prome di januari 2019. Ta trata aki di algun forma di impuesto.

INKOMSTENBELASTING

Den e prome fase ta inclui un rebaho di e tarifa di loonbelasting y inkomstenbelasting, haciendo e mas husto. E tarifa actual cu tin 14 brackets ta cambia den un tarifa di 5 brackets.

Ta elimina e belasting riba entrada te na 27.751 florin. Pues tur esnan cu tin entrada bou di 27.751 pa aña, of 2.300 florin pa luna, NO ta bay paga belasting mas. Ademas tur tarifa ta baha, y e tarifa maximo cu tabata 58.95%, ta baha te na 52%. E cambionan aki ta trece beneficio pa tur 55 mil persona cu awor ta paga inkomstenbelasting of loonbelasting. Na prome luga 30 mil persona no ta bay paga e belasting aki mas, di cual gran mayoria ta pensionado y esnan cu ta gana salario te na 2.300 florin. Na di dos luga 25 mil hende cu ta sigui paga e belastingnan aki, lo paga un tarifa mas abou. Esaki Gabinete Wever-Croes ta considera e cambio husto.

GRONDBELASTING

E tarifa di Grondbelasting, e belasting cu bo ta paga si bo ta doño di un cas of propiedad, tambe lo cambia. Cu e cambio aki ta diferencia e tarifa basa riba e balor di e propiedad: mas abou e balor ta, e tarifa ta baha. Mas halto e balor ta, e tarifa ta subi. Tambe ta introduci un tarifa nobo, mas halto, pa esnan cu no ta biba na Aruba y pa companianan cu tin propiedad comercial. Esaki ta trece un reparticion mas husto den e forma pa cobra grondbelasting. Ta baha pa esnan cu tin un cas so, y ta subi pa esnan cu tin mas propiedad, of propiedad cu ta bal hopi placa. E tarifa actual ta 0.4% pa tur hende, sea cu bo ta biba na Aruba, of si bo no ta biba na Aruba pero bo tin condominium na Aruba.

E cambio di tarifa ta pone cu esnan cu tin propiedad cu balor te na 120.000 no ta bay paga belasting mas. Esnan cu tin propiedad cu balor di entre 120.000 pa 250.000, e tarifa ta baha cu mitar, te na 0.2% Esnan cu tin propiedad cu balor di entre 250.000 y 500.000, e tarifa ta baha cu 25%, te na 0.3%. Esnan cu propiedad na balor di entre 500.000 pa 750.000 nan tarifa ta keda mescos, pero debi cu no por deduci e 60.000 mas cu por deduci actualmente, nan cobransa ta aumenta cu 240 florin pa aña, cu ta 20 florin pa luna. Esnan cu tin propiedad cu balor riba 750.000 ta mira un aumento di tarifa na 0.6%. E personanan aki di otro banda ta haya un reduccion mas grandi di e tarifa di loonbelasting, manera nos a mira anteriormente. Di otro banda, esnan cu no ta biba na Aruba, pero tin propiedad na Aruba, manera condominiums, ta bay paga un tarifa mas halto, 0.6% pa asina contribui na economia di nos pais. Companianan cu tin propiedad comercial tambe lo mira un aumento di tarifa na 0.6%. E companianan aki ta bay haya un compensacion, un rebaho di e belasting riba dividend.

E impacto di e cambionan aki ta grandi. 12.000 persona no ta bay paga grondbelasting mas, 16.000 persona lo mira un rebaho di nan cobransa, 1.800 persona cu no ta biba na Aruba lo mira un aumento, 2.100 persona cu tin propiedad di balor mas di 500.000 lo mira un aumento, pero mes momento ta mira un rebaho di tarifa di loonbelasting riba nan entrada

y 1.800 companianan lo mira un aumento, pero lo haya compensacion di e belasting riba nan dividend cu lo baha di 25% pa 10%.

BBO

Aunke cu e reforma di BBO ta bin den fase 2, pero awo caba anticipando riba esaki, pa transparencia y pa pone e responsabilidad mas cerca e consumidor, a bin cu e cambio den ley cu entrante prome di januari, e BBO no mag di aparece riba e factura sino ya caba inclui den e prijs final cu e consumidor lo paga, kiermeen e prijs cu ta riba e prodructo riba e shelf den tur supermercado. Di e manera aki, tur consumidor por compara prijs miho y dicidi unda e ta compra productonan. Actualmente, e prijs riba e producto y e prijs cu ta paga na caha ta diferente. Sinemabargo, pa motibo di e hopi trabounan cu mester wordo haci door di tur comerciante pa cambia esaki, entrante prome di januari ta cuminsa e fase transitorio y esnan cu no ta logra cambia e prijs den nan sistema, ta haya un tempo, en principio 6 luna, pa haci esaki. Pa e tempo aki, e reforma di BBO lo wordo introduci. Den e proximo lunanan, debatenan riba BBO lo sigui pa asina e reforma di BBO wordo implementa den fase 2.

INVOERRECHTEN & ACCIJNZEN

Tin comportacionnan cu ta causa daño, sea na bienestar di hende, of na salud di hende, por ehempel alcohol y sigaria. Alcohol ta causa di hopi violencia y accidente di auto.

Humamento di sigaria ta causa di hopi problema di salud. Ambos caso ta causa gastonan grandi pa gobierno, especialmente gastonan di salud y di siguridad. Gobierno a dicidi cu esun cu scoge pa uza alcohol of tabaco, lo paga un parti mas grandi na caha di gobierno cu esun cu no ta uz’e, y asina lo aumenta e tarifa di accijns y / of invoerrechten riba sigaria y riba alcohol. Den cuadro di e Reforma Fiscal y e Cambio Husto, Gobierno ta baha e tarifa di loonbelasting pa asina abo keda cu mas placa den bo man na fin di luna, pa asina ABO, y no gobierno, dicidi na kico bo ta bay gaste. Si abo scoge pa gast’e na alcohol y sigaria, ta BO escogencia.

CONCLUSION

Esakinan ta e cambionan cu bo por spera entrante prome di januari 2019. E prome fase di Reforma Fiscal, den cual 30.000 persona no ta bay paga Loonbelasting ni Inkomstenbelasting mas. Di cual 25,000 persona ta bay paga menos loonbelasting. Di cual 27.775 persona lo mira un rebaho di grondbelasting. Di cual lo bin cu e cambio husto cu esnan cu ta causa mas accidente y problema cu salud debi na alcohol y sigaria, lo paga mas na caha di gobierno.

Cu e reforma fiscal Gabinete Wever-Croes kier logra e cambio husto pa ciudadanonan di pais Aruba. Mas progreso y bienestar pa tur.

