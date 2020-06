Ley di prohibicion di producto dañino pa medio ambiente lo ta na vigor entrante 1 di juli 2020

Na 2018, Ministerio di Desaroyo Teritorial, Infrastructura y Medio Ambiente a traha e concepto di ley di prohibicion di producto cu ta dañino pa medio ambiente di Aruba (AB2019 no.67). Prohibicion di e productonan y nan uzo ta encera:

1. Productonan di plastic di un solo uzo.

2. Productonan traha di foam “polystereen” di un solo uzo.

3. Productonan anti-solar cu e ingrediente kimico “oxybenzone”.

4. Uzo di blasnan (ballonnen) y plastic confetti den aire liber of laga esakinan los di un of otro manera den medio ambiente. Esaki ta segun art. 17 di e ley y tambe conforme e Algemene politieverordening (APV) art. 55a (AB1995 no GT8).

Na december 2019, DNM a anuncia un periodo di transicion y cu e ley ta drenta na vigor pa 1 juli 2020. Algun siman atras, Directie Natuur en Milieu (DNM), conhuntamente cu Directie Economische Zaken, Handel en Industrie (DEZHI) y nan departamento IDEA, a informa e sector di comercio riba e cambionan di e ley cu nan mester tene cuenta cune pa un medio ambiente mas sostenibel y saludabel pa naturalesa y hende.

Mundialmente ta haci hopi campaña di conscientisacion y informacion cu e meta pa stop of minimalisa uzo di e productonan di plastic di un solo uzo. Aruba tambe lo intensifica e campañanan di conscientisacion pa asina por trece un cambio den mentalidad, como tambe e habitonan cu ta causa demasiado desperdicio cu ta afecta bida marino y terestre. Varios estudio scientifico a determina cu e kimico “oxybenzone” ta afecta nos coralnan y bida marino.

Kico ta ta prohibi?

Saco di plastic destina pa un solo uzo, cu of sin man. Tin excepcion pa esunnan cu ta parti na aeropuerto pa motibonan di seguridad;

Saco di plastic cu tin poni den supermercado pa hinca fruta of berdura aden;

Bekers/cups di un solo uzo di plastic of foam (polystyrene);

Bestek di plastic di un solo uzo manera: cuchiu, cuchara y forki;

Straw (Pijp) di plastic. Tin excepcion pa straw cu ta uza den hospital pa motibo medico;

Tayo di un solo uzo di plastic of foam (polystyrene);

Roerstaafjes (stirrers) pa bebida;

Plastic di un solo uzo/foam(polystyrene), manera e cahitanan (foam boxes) cu of sin tapadera cu ta uza pa pone cuminda aden na fast food/restaurantnan, supermercado y food trucks pa uzo inmediato;

Productonan anti-solar cu ta contene kimico “oxybenzone”;

Tambe ta prohibi pa haci uzo di blasnan (ballonnen) y plastic confetti den aire liber of laga esakinan los di un of otro manera den medio ambiente. Pues no por laga esakinan bay den biento of den lama. Mester ta responsabel con bo ta haci uzo di blas.

Na cual manera ta prohibi e uzo di e productonan?

E prohibicion aki ta encera importacion, produccion, benta, distribucion y otorgamento di e productonan menciona.

Esaki no a bin sin mas, e ley ta uno funda y tin un base solido. A brinda comercio y comunidad suficiente tempo pa haci e cambionan necesario pa por cumpli cu e ley. Ta di menciona cu tin producto alternativo y ecologico cu ta apto pa nos medio ambiente (milieuvriendelijk). Haciendo esaki bo por yuda sigura un medio ambiente mas saludabel pa nos futuro generacion.

DNM a haci e yamada pa adapta nos manera di consumo y compra. Por haci uzo di productonan alternativo, duradero of natural. Pa medio di su campañanan di conscientisacion y informacion, DNM lo sigui conscientisa pueblo di e daño cu polucion di plastic ta causa na nos medio ambiente.

