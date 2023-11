Dia 21 di november 2023, un dia despues di DIA INTERNACIONAL DI DERECHONAN DI MUCHA a trata den parlamento di Aruba LEY DI PLAN DI MAYOR.

E documento pa cu e ley” Ontwerp landsverordening houdende wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek van Aruba (AB 1989 no. GT 100) en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van Aruba (AB 2005 no. 34)” den relacion cu e promocion di paternidad continuo despues di divorcio, lo wordo yama LEY DI PLAN DI MAYOR OBLIGATORIO.

LEY DI PLAN DI MAYOR ta ensera cu mayornan di yiunan menor di edad cu ta bai separa of divorcia ta obliga pa ley pa traha un document legal yama PLAN DI MAYOR, caminda nan lo stipula con nan lo bai comparti e responsabilidadnan pa cu nan yuinan.

Kico ta e minimo cu mester wordo inclui den un plan di mayor?

Un describcion di con e muchanan ta wordo envolucra ora ta traha e plan di mayor

Respectvol ouderschap

Con lo parti e responsabilidadnan di cuido di e mucha

Con lo parti e areglonan di bishita

Con y c uki frequencia ta informa otro regrada e mucha

Con ta tuma decicionan conhunto cu ta importante tocante e mucha por ehempel over di tipo di scol

Con ta comparti e costonan di cuido y crianza di e mucha (alimentacion)

Despues por inclui otro detayesnan cu mayornan kier inclui ( por ehempel cuantor ta bai drumi, huiswerk, straf etc)

Loket Plan di Mayor, lo ta bai cai huridicamente como un taki preventivo di Directie Voogdijraad y lo ta situa na CENTRO PA HOBEN Y FAMIA na unda tin varios NGO’s bou di mesun dak. Akinan mayornan por acudi pa un intake gesprek caminda e professional lo indica den ki fase di conflicto e mayornan ta encontra nan mes y lo referi e mayornan na e intervencion cu mas ta pas pa nan situacion.

Durante tratamento di e LEY PLAN DI MAYOR a wordo menciona tur e trabounan di estudionan hasi caba riba e tereno social specificamente estudionan encamina pa cie.Plan di Mayor den colaboracion cu CBS, Departamento Social y Directie Voogdijraad cu ta demonstra e nececidad di e ley tan imporatante aki. Parlamento a vota unanimamente na favor di LEY PLAN DI MAYOR.

Presidente di cie. Plan di Mayor sra Michella Steenvoorde-Laclé kier a gradici Gobierno di Aruba, Minister Rocco Tjon y tur e Profesionalnan cu a kere den Proyecto Plan di Mayor y cu ta bai traha cune. Mayor bo ta keda pa semper, mester percura pa bo tine bon regla apesar di un separacion.