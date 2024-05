20 miembro den parlamento diaranson anochi momento di e votacion pa cu e ley di derecho igual pa cu casamento di mes un sexo cu ta hinca aden. Prome cu e votacion presidente a menciona cu den sala e ta mira 20 persona y asina e conteo a cuminsa.

A bay over na votacion:

Dowers: Contra

Eman: Contra

De Meza: Pro

Sevinger: Pro

Wyatt Ras Ras PRO

Raymond PRO

Kamperveen PRO

Gunn: PRO

Lopez Tromp: PRO

Mansur: PRo

Independiente: Gerlien Croes: PRO

Independiente: Rycond Santos Do Nascimento Contra

Berlis: Contra

Christaans Yarzagaray: PRO

Guendes – Erasmus: Contra

Molina: Contra

De treven: Contra

Hoek: Contra

Tromp Lee: No a bisa nada

Vallejo: Contra

Vrolijk: Contra

E votacion a termina 10-10 unda e ley no por a pasa y asina a schors e reunion te otro ocasion pa wak si e ta pasa of e no ta pasa.