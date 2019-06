Ley di LAFT lo wordo corigi di acuerdo cu Constitucion kibrando asina e cadena di esclavitud manera e himno ta bisa

Parlamentario Endy Croes a elabora riba ley di LAFT cual lo mester wordo trata den Parlamento diahuebs awor. Ta bon pa nos conoce nos historia como partido y e pakico nos partido a wordo funda. Hustamente Betico Croes a hiba un lucha cu sosten abrumador di pueblo pa asina por a saca Aruba for di Antias y a logra nos Status Aparte unda Aruba ta baas den propio cas. Betico a hiba un lucha di strategia fuerte alcaso y no a hiba un lucha di “Ja Baas”. Esaki ta ingredientenan cual mester keda bibo den henter pueblo ora ta trata leynan cu ta mina of torno na nos Status Aparte.

AVP a entrega parti di nos Status Aparte

Mike Eman y AVP a hiba un politica desastroso riba parti social pero sigur riba e parti financiero. Ta pa e motibo di ‘ondeugdelijk bestuur’ endeudando Aruba na un manera feroz Hulanda a cay aden na 2014 y a aplica di acuerdo cu Statuut e famoso KB di 11 di juli 2014. Den tur e problema aki Hulanda a bin cu e briyante idea pa bin cu un Protocol di 2 di mei 2015 cual lo traduci su mes finalmente den un Ley di LAFT cual e Parlamento zwak di pan lefi di AVP a bay voor dia 27 di augustus 2015. E protocol aki a wordo firma pa Mike Eman y Angel Bermudez hunto cu Plasterk. Dicho Ley di LAFT ta contra nos Constitucion unda Raad van Advies corectamente a duna su conseho contra e ley aki. Pero pa Mike Eman haya tiki confianza bek na Hulanda despues cu Mike Eman mes publicamente a yama e Hulandesnan pa “verkrachters” cual tambe ta prohibi pa lubida, Mike Eman a convence su Parlamento pa dal bay cu un Ley contra nos Constitucion, entregando parti di nos Status Aparte pa trece trankilidad personal entre Mike y Hulanda. Esaki a bay a costo di nos autonomia y lucha di Betico como cu Mike “entreguista” Eman a entrega parti di nos lucha y Status Aparte cual ta forma banda di principio e balornan grandi pa tur esnan cu a sacrifica nan mes hopi aña pa lucha pa nos libertad.

Duna respet pa bo haya respet

Parlamentario Endy Croes kier accentua cu te hasta den nos himno di MEP esaki ta refleha cu letranan manera “hunto lo logra pa tur e Status Apart, locual nos pueblo ta lucha pe” of tambe ”kibra e cadena di esclavitud pa nos dushi Aruba ser salba”. Ta atraves di principionan di partido sin lubida esnan cu a lucha, otronan cu a wordo maltrata, tira den prison, militancia cu a ricibi sota di klop y kincena y otronan cu a ricibi “bala” di entre otro Riot Comando den proceso pa logra locual cu nos tin awe, esta nos Status Aparte no por wordo poni un banda djis pasobra Hulanda a pidi pa esey y Aruba mester sacudi cabes y bisa “Ja Baas”.

Diahuebs lo cumpli cu conseho di Hoge College van Staat, esta e recomendacionnan di Raad van Advies y lo corigi e eror garafal di Mike Eman y AVP pa cu e Ley di LAFT. CAFT lo bira un adviesorgaan y lo raporta na Parlamento y no sin mas na Rijksministerraad. Parlamentario Endy Croes ta suplica Hulanda pa ban trata otro cu respet y respeta nos leynan. Duna respet y bo lo haya respet. Aruba ta di nos tur y p’esey nos mester sali na vanguardia pa defende e derechonan di pueblo. Aruba nos baranca tan stima!

