Ley di Economisch Herstel cu gobierno kier introduci por tin su efectonan pa e trahado

E charla di mr. Hose Figaroa a duna tabata basa ariba e peticion cu FTA y demas sindicatonan a ricibi di parti di gobierno, unda ta indica cu ta bezig cu’n ley di Economisch Herstel. Esaki lo trece cierto cambionan temporario den cierto leynan, pa asina promove crecemento economico y yuda cu e situacion economico actual. Abogado di FTA mr.Jose Figaroa ta splica.

Kico e posibel efectonan lo por tin ariba e ambito laboral legal? Sigur, na momento cu tende e tipo di cosnan asina, e tendencia ta bay den direccion di parti di companianan cu haci peticion pa duna mas flexibilidad den mercado laboral na Aruba. Sigur si den e carta ta menciona cu kier bin cu incentivo pa crea mas trabou y hopi biaha e peticion ta bay ta crea mas trabao door di haci mas facil, uno, cu si den caso cu mester lay off hende, e ta bay mas lihe y esaki ta nifica cu ta bay habri e discusion di contractnan di corto duracion.

E biaha esaki no ta diferente, si acaso esaki bolbe bira un punto di discusion, den caso di FTA no lo ta asina, cu ta bay habri un biaha mas e discusion. Esaki pa FTA ta un punto di principio. Trahado na Aruba a yega na un nivel di proteccion mas halto incluso cu ex Antiyas y Hulanda, unda cu FTA lo no coopera pa bay elimina e legislacion aki, unda lo por pensa y keda traha hunto riba ideanan di cooperacion pa yega den un situacion economico y financiero bon pa nos pais pero sin cu e clase trahado por sali perhudica.

Ta importante cu e acuerdo aki ta sucede den un forma balansa unda no lo entrega derechonan cu trahado a gana caba, aunke Aruba lo tin retonan den sentido aki pero lo mester bay den un direccion corecto y p’esey mes gobierno a acerca FTA y STA unda nan ta habri pa tur posibilidadnan tambe, pero siguridad laboral di trahado principalmente lo mester keda.

Na momento cu por bin un peticion pa haci e sistema di trabou temporario of contract di corta duracion, esaki pa FTA ta un discusion cu nan no kier drenta den dje, pasobra cu esaki ta un manera cu e trahado ta perde su job security.

Tambe mr. Hose Figaroa di FTA a splica cu hopi biaha e opcion aki lo por a interpreta den bon manera, ya cu contract di corto plaso ta duna chance pa mas contractonan laboral y mas hende ta haya trabou, pero no por lubida cu pesey e ley a wordo cambia manera ke ta actualmente. Den pasado e posibilidadnan ey tabata t’ey, y na gran escala tabata haci mal uzo di esaki. No por bay bek na un situacion asina ey. FTA sa cu e chens ta grandi atrobe, cu ta bay tin hende of empresa cu enberdad ta haci uzo manera cu ta di e situacion aki, pero ta bay tin esunnan cu ta bay haci mal uzo di dje.

Pero no por habri e porta bek pa haci un mal uzo di e ley aunke no lo tabata e caso den tur compania. Depende di awo caba, kico ta e opcionnan, e opcion ta a base di tur e partidonan envolvi, den todo caso ta considera importante e mensahe aki ta duidelijk, cu di parti di sindicato FTA, cu e trahado ta bay atras den proteccion legal y lo por revisa e opcionnan pero semper cu e siguridad laboral na di prome luga.

Flexibilidad lo por a bini depende di ki tipo, unda cu por ehempel baha orario di trahado tampoco no lo por ta contempla, ya cu esaki ta influencia entrada di trahado y esaki no lo yuda economia. Tanto bal cu ta crea mas cupo di trabou pero cu menos salario y como resultado e poder di compra ta cay atras. Esey no ta e solucion y for di e carta ricibi ta mustra cu loke kier yega na dje, ta creacion di mas cupo di trabao y di parti di FTA, ta willing pa sinta y pensa opcionnan pa dunadoann di trabao tuma mas hende. Esencia ta si, cu esaki no por nifica cu e trahado ta bay atras den e proteccion cu e tin aworaki, segun abogado di sindicato FTA, mr. Hose Figaroa.

