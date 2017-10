Ley di cacho no mag di wordo ignora

Polis a bay na dos adres den Cuquisastraat pa papia cu e dama S. y e cabayero C. S. a laga sa cu mas of menos 2 aña pasa, un cacho a wordo mordi mata pa e cacho di su bisiña C. C. a bisa cu el a soluciona e problema aki financieramente door di a paga S. 1200 florin

y a pidi disculpa. Segun C. e famia di S kier pa laga mata e cacho di C door di polis of pa un veterinario. S. a indica cu e cacho di C frecuentemente ta cana riba caminda publico sin ningun guia y hopi biaha ta bin su cas y ta spanta su cachonan. C. a ricibi un advertencia por escrito.

A lage sa claramente cu si su cacho un biaha mas subi caminda publico, e lo wordo verbalisa. Alabes a avis’e cu e cacho por cana rond, pero na un liña. Polis a haya

impresion cu entre otro e problema aki a crea un impacto entre ambos famia.

Antes e yiu muhe di S tabata tin frecuentemente na e famia C., cual awendia no ta e caso mas. E esfera entre ambos famia a daña. Ambos partido a indica cu nan no kier tin contacto mas cu otro. A avisa e famianan pa tuma un time out y hasta no tene contacto mas cu otro y ken sa, por ta den futuro esaki por wordo remedia.

Segun vocero policial tin hende ta kere cu e “hondenwet” no ta importante. Wak cuanto impacto esaki por tin den un bario y hopi biaha esaki por hasta escala te yega na violencia. Nos mester sigui educa nos mes cu mester tuma e ley na serio.