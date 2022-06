Diaranson 1 di juni, Prome Minister Evelyn Wever-Croes tawata den un reunion publico den Parlamento na unda a trata e ley di ‘bouw en sloopverordening’. Prome Minister a gradici Parlamento pa trata e ley aki cu diligencia. Un ley cu Gobierno di Aruba ta trahando riba dje pa trece orden bek den un situacion di chaos y desorden cu a wordo crea durante añanan na unda cu no a pone suficiente enfasis riba cumplimento di ley y reglanan. Un situacion cu a trece un tiki free for all mientras tambe esaki a duna oportunidad pa hopi corupcion tuma luga. Un resultado di esaki ta cu actualmente e Ministernan di Infrastructura prome cu Prome Minister ta bou di investigacion. Un di e leynan cu a bin pa trece ordo den e desordo aki ta e Ley di ROP y ROPV cu aña pasa a drenta na vigor. Den pasado varios iregularidad a tuma luga y Gabinete Wever-Croes ta duna e siñal cu mester bin ordo. ROP y ROPV ta pa trece balansa entre desaroyo den medio ambiente y desaroyo economico. Alabes ta trece un modernisacion den e ley actual cu ta existi pa 87 aña caba. Pa cua motibo tambe, e ta stroba pa aplica metodonan innovativo di construccion. Cu e cambionan, aplicacion di modernisacion lo bira posibel. Cu esaki tambe, ciudadanonan ta wordo encurasha pa cana e caminda cu ley ta prescribi pa loke ta trata construccion di propio cas segun permiso. Pa tur cu a construi sin permiso, DOW ya caba y tambe den e ley nobo ta guia e ciudadano pa pidi permiso y legalisa e situacion aki. Tambe ta trahando pa elimina e atrasonan cu tin den peticion di tereno cu lo por soluciona tambe pa ciudadanonan no cuminsa construi sin permiso. E motibo pa bin cu e ley nobo ta pasobra a constata diferente desafionan den e ley actual pa loke ta trata e forma di construccion entre otro e materialnan y metodonan di construccion. Tambe a constata e falta di metodonan efectivo pa controla e ehecucion y mantencion di e reglanan. Un otro desafio den e ley actual ta cu e ta duna demasiado posibilidad pa desvia y duna excepcion. E ley nobo lo duna menos oportunidad pa esakinan y lo ta transparente. Construccion riba vivienda of edificionan bandona y deteriora tambe ta un problema cu a wordo indica pasobra e ta baha balor di cas y tambe ta trece peliger. E ley nobo ta regla e caminda cu mester cana den un situacion asina pa trece mas siguridad. Un ultimo aspecto pa e ley nobo ta pasobra no tin indicacion of prescripcionnan cla pa loke ta trata con lo trata cu construccionnan cu a tuma luga prome cu e ley a drenta na vigor. “E ley a wordo aproba diaranson merdia despues cu Parlamentarionan a haci hopi pregunta y unda cu Prome Minister a contesta tur debidamente. E ley lo no bin na vigor di biaha sino lo tuma tempo pa traha riba e decretonan di ehecucion pa asina obtene un bon ehecucion”, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a duna di conoce.