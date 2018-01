Ley di BIG ta stroba e desaroyo di cuido medico na Aruba

Pa prome biaha lo forma un comision cu lo bay tin un representante di enseñansa, di area di DVG, un representa di Departamento Legal. Dr. Arthur Vallejo ta amplia ariba esaki.

Dr. Arthur Vallejo ta splica cu su persona lo encabesa e comision aki. Y lo guia e comision pa evalua e pasado. Un 20 aña pasa tabata bin profesionalnan di Mexico, Colombia, Venezuela sin niun problema. Aruba tin convenionan for di 1977, unda cu e acuerdonan t’ey, firma caba, e caminda den ley di Aruba ta cla. Despues a cuminsa cu e parti di exigencia di un BIG, of traha un ley di registracion di un BIG.

Basicamente esaki ta preocupante, pasobra cu manera cu a cuminsa revisa e parti di BIG, cuc ta parce un instrumento legal cu ta stroba e desaroyo di cuido medico na Aruba. E idea ta pa crea hermandad den e paisnan bisiña, entre paisnan di Caribe. Mester habri nos agenda internacional, tin situacionnan manera CALFA, PAHO, unda cu mester ta den constante deliberacion cu nan, dato. Awo tin un problema grandi, caminda cu DVG, hopi di nan keho ta bay dirigi den direccion di hospital. Con hospital no ta dunando informacion, dato cu ta hopi necesario. Y si bo ta hospital mas grandi na Aruba y bo tin informacion, lo menos cu bo por haci ta comparti e informacion cu e Departamento di Salubridad, pa por tuma su decisionnan, y encaminda pa guia e parti di salubridad. Un hospital no por bisa cu e no tin dato. Awo hospital ta para fuerte ariba e parti di ley, cual mester di atencion. Con un gobierno, institucion por traha sin informacion, segun dr. Arthur Vallejo, coordinador di ministerio di Salud.