Diabierna atardi riba caminda di Piedra Plat dilanti di jon tai a sosode un accidente entre dos auto. Aki chauffeur di un lexus pa un of otro motibo no a paga tino na trafico bahando for di pariba y a subi caminda dal den banda di un nissan almera. Daño na ambos auto tabata considerabel. No tabata tin ningun persona herida. Polis di trafico tabata presente pa tuma dato y roadservice a keda encarga cu e accidente.

Comments

comments