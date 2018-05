Lever Stichting Aruba studiando posibilidad pa organisa cuido despues di transplante

Bo tabata sa cu e higra, cu tur su funcionan, ta un di e organonan mas importante di bo curpa y cu bo no por biba sin higra? P’esey nos conseho pa cuida bo higra. Lever Stichting Aruba studiando posibilidad tambe pa organisa cuido despues di transplante

Lever Stichting Aruba ta un “non-profit organization” cu a wordo funda dia 12 di januari 2018. E fundacion ta un iniciativa di su Presidente, Sr. Mario (Mayon) Arends cu a haya un transplante di higra na aña 2016 y kier comparti su experiencianan pa asina yuda preveni cu ciudadanonan na Aruba mester pasa door di e mesun situacion cu Mayon a pasa aden.

Riba nos website por lesa e storia di Mayon y nos ta spera cu e por ta un bon ehempel pa cualkier persona cu ta haya su mes confronta cu un malesa di higra.

Lever Stichting Aruba tin un directiva cu ta consisti di tres persona, President, Sr. Mayon Arends, Secretaria, Sra. Caty Arends y Tesorero, dr. Natacha Jreige cu ta un Specialista riba e tereno di malesa di higra. Tambe Lever Stichting Aruba ta conta cu varios boluntario cu ta coopera cu entre otro idea y informacion.

E meta principal di e fundacion ta pa duna informacion na pueblo di Aruba pa asina hisa e conocemento di e funcion di un higra y spera cu esaki lo haci tur hende mas consciente con pa biba y preveni malesanan di higra. Lever Stichting Aruba tambe ta ofrece guia na pashentnan di higra y por duna conseho valioso encuanto estilo di bida, con pa anda cu un malesa di higra y en caso di necesidad pa un transplante, ki pasonan mester tuma pa yega asina leu.

Den su di dos fase fundacion “Lever Stichting Aruba” lo cuminsa papia cu tur stakeholders na Aruba pa studia e posibilidad pa organisa “nazorg”, cuido despues di un transplante, na Aruba. Esaki lo ta mas faborabel y humano pa e pashent en bes di biba pafo di Aruba pa hopi aña pa por ricibi e cuido despues di operacion.

Recientemente Lever Stichting Aruba a lansa su website www.mihigra.com. Nos ta invitabo pa bishita nos website y tambe like nos Facebook page @mihigra pa asina haya sa mas di e fundacion y keda al tanto cu bon informacion y siña un tiki mas di e organo asina importante cu ta nos higra. Por tuma contact cu nos tambe via nos website of facebook page of manda un email pa [email protected]

