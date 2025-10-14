Riba diasabra anochi 11 di Oktober 2025, Respaldo a organisa cu gran exito e festival di canto “Let’s Sing for Mental Health” den un sala completamente yen den e elegante ballroom di Hilton Aruba Caribbean Resort & Casino.

E evento a reuni un gran cantidad di hende di tur edad y origen cu e meta di crea conscientisacion tocante e importancia di salud mental den nos comunidad, atraves di e poder di musica.

E nochi tabata un celebracion di talento, emocion y union. Amistadnan, famianan y comunidad a bini hunto pa disfruta di un show musical yen di energia y pasion.

Atraves di musica, amistadnan nobo a wordo crea entre participantenan, y e publico a demostra un apoyo unico, no solamente pa e persona cu nan a bai apoya, pero pa cada participante cu a subi escenario.

E ambiente di respet y alegria a mustra cu musica por yuda hende bini hunto y fortalece laso den comunidad.

Respaldo ta desea di gradici e comision organisador cu a traha duro tras di cortina y durante e anochi final, sigurando un evento di nivel halto.

Un gran danki na e MC-nan, Tarrick Ras y Julisa Hoevertsz, pa nan guia alegre y profesional di e programa.

Tambe un aplauso special pa e All Star Band di Danny Koolman cu a brinda profesionalismo y entusiasmo pa cada participante, creando un ambiente espectacular durante tur e presentacionnan.

Respaldo tambe kier gradici e huradonan Shurby Maria, Giliane Wester, Freddy “Rasta” Richardson, Jorienne Angela, Ruthjean Landaeta-Helder y Veloushka Krozendijk, y sin lubida e cabayeronan Herrick Henriquez y Ryan Kock cu a yuda controla e puntuacion.

Un danki di curason ta bai tambe na e artistanan invita: juffrouw Shannon Bueno, Sra. Debby Angela y Freddy “Rasta” Richardson.

Tambe na e sponsornan, cu sin nan apoyo e evento aki no lo tabata posibel:

Hilton Aruba Caribbean Resort & Casino

Super Food Plaza Cares Program

Setar

Royal Aruba Aloe

The Ritz Carlton

Aruba Airport Authority

Dufry

Gianni’s Group

Dyon Center

Nos no por lubida nos medionan di prensa y radio emisoranan cu a duna nan apoyo pa hiba e mensahe y informacion na comunidad:

Elsa y Elizabeth na Magic FM, Ivo4 life, Lyonel di MAS FM, George Winterdal di MAS FM, Julisa di Canal 90, Tarrick Ras na X FM, Siomara Everon y Ivan Kelie di Nos Mainta.

E nivel di talento tabata algo impresionante, tanto den categoria amateur como profesional.

Ganadornan Categoria Amateur:

Ganador: Rosana Croes, Con los años que me quedan (Gloria Estefan), representando POH di Wit Gele Kruis Aruba

Segundo lugar: Maroeschka Cornelie – La Rebelión (Joe Arroyo), version di Colombianas Salsa All Star Band

Tercer Lugar: Jerusha Donato – No me queda más (Selena)

Ganadornan Categoria Profesional:

Prome lugar: Keanu Wever, Caribbean Queen (Billy Ocean), representando Croon Caribe

Segundo lugar: Yona Heyliger, I Who Have Nothing (Cynthia Erivo)

Tercer lugar: Lie-Sjenka Croes, Oh Happy Day (Edwin Hawkins)

Cantante Mas Popular (via benta di tickets na Pay.aw):

Maroeschka Cornelie

“Let’s Sing for Mental Health 2025” tabata un exito rotundo y nos ta hopi agradecido na tur cu a haci esaki posibel.

Respaldo ta invita comunidad pa subi riba su pagina di Facebook pa mira tur e potretnan di e festival, y pronto riba e canal di YouTube di Respaldo lo por mira e show completo di e Song Festival Let’s Sing for Mental Health 2025.

No lubida sigui Respaldo riba su rednan social pa sigui haya tips util pa un miho salud mental, inspiracion y informacion.