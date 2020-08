Lesnan Global di COVID-19 y Resiliencia Nobo pa Recuperacion

E resiliencia y rapidez di e mercado mediano lo por a yuda contra e shock masivo di e pandemia COVID-19. Lo transferi e mesun resiliencia y rapidez na e recuperacion di economia di Aruba?

E pandemia di COVID-19, “lockdown”, y shock economico a test negoshinan na Aruba na un manera inespera y sin precedente. Ademas e impacto di COVID-19 lo prevalece pa añanan nos dilanti. Aruba Hotel & Tourism (AHATA) a reporta cu recuperacion ainda ta poco poco, especialmente pa companianan cu ta depende di turismo. Tres luna cu frontera sera y “Shelter in Place” a baha e ocupacion na hotelnan pa 9% desde Juli 2020 y un recuperacion gradual ta wordo spera cu ocupacion di 40% na December 2020. Ademas, Banco Central di Ariba (CBA) a reporta cu den ausencia di e pandemia di COVID-19 Aruba por a spera un proyeccion di crecemento economico di 2.8% na 2020. Consecuentemente, e economia di Aruba ta proyecta pa cay den termino real entre 16% y 31% na 2020.

Globalmente hopi mercado mediano a anticipa cu COVID-19 lo tin un impacto severo riba nan entrada. Apesar di e impacto, “The Grant Thornton International Business Report” (IBR) su datonan a reporta cu globalmente e mercado mediano a maneha e crisis cu resiliencia. Asina, for di un perspectiva global nos por siña for e decision strategico cu a wordo tuma prome cu e crisis cu a yuda e resiliencia y considera cua strategia companianan na Aruba por implementa pa cuminsa cu nan recuperacion.

Manehamento di placa

Pa rapidez, IBR a revela cu, mayoria di negoshinan den e mercado mediano a tuma stapnan definitivo pa trata cu e efectonan economico di e pandemia. Companianan a hasi cambio di strategia den sectornan unda cu tabata spera perdida di entrada significante door di implementa manehamento di placa.

E maneho di cashflow ta ciritico – y lo keda asina. Cu sosten di gobierno negoshinan a busca asistencia di gobierno ariba financianan externo y a tuma un metodo varia pa sigura likides. Globalmente companianan a pone placa inactivo den working capital of a reduci na facilidad di banconan, a papia cu dunadonan di fiansa pa credito nobo, y a negocia cu nan clientenan pa paga tempran. Ademas, mayoria di negoshinan a implementa trabou flexibel y a reduci costo laboral door di corta den pago, den empleadonan of ambos, y a reduci of suspende algun operacion.

Preveni risiconan den recuperacion

E transicion for di un crisis ta e temporada mas vulnerabel pa un organisacion. E acumulacion di perdida di compras y inventario por pone tension riba negoshinan y derota likides ora cu nan inverti mas placa pa bolbe na un ‘normalidad’.

E maneho di cashflow ta crucial pa hopi negoshi mientras nan ta drenta den e fase nobo aki. E eventual cancelacion di gobierno su sosten via su programanan lo hasi esaki bisto; specialmente pa negoshinan cu mester tuma cuenta cu pago di impuesto cu a wordo posponi. Ademas, e crisis a alerta negoshinan na e necesidad pa maneho di crisis den futuro, aplicacion di tecnologia y transformacion digital pa sigura continuidad y e necesidad pa mehora flexibilidad organisatorio.

Den preparacion pa recuperacion, companianan ta averigua e uzo di planificacion di scenario, e maneho di empleadonan, y desafio liderazgo. Globalmente negoshinan ta considera y planea protocol adicional di siguridad na trabou pa evita un di dos epidemia. Es mas, negoshinan ta planea uzo di recursonan pa un recuperacion stabil y beneficioso pa segura nan mes den un economia turbulento door di priorisa clientenan, mercadonan, y producto of servicionan cu lo sostene nan compania.

E Resiliencia Nobo

E pandemia y lockdown mundial a test e economia di Aruba inesperadamente y sin precedente. Awor cu mundo su economia ta drenta un fase nobo, atencion y rapidez tambe lo ta crucial pa negoshinan na Aruba. Mester enfoca riba e maneho di cashflow pa preveni negoshinan di bai failliet. Mientrastanto, flexibilidad operacional, bon tecnologia, y planea pa varios scenario binidero ta vital no solamente pa proteha negoshinan, pero tambe pa yuda nan crese den un normal nobo.

Nos ta spera cu e informacion ta comprendibel. Si bo kier revisa algun topico cu a wordo menciona, tuma contacto cu un advisor di Grant Thornton Aruba awe mes.

Comments

comments