Les di landamento lo cuminsa bek

Skol di Natacion Ban Progresa ta participa na tur su alumnonan y nan mayornan y tambe na tur interesadonan ( hoben y adulto ) cu Diasabra awor dia 2 di september 2017 lesnan di landamento pa e aňa escolar nobo ta cuminsa. Manera ta custumber e lesnan ta tuma lugar na Piscina Olimpico Roly Bisslik na Savaneta.

Orario di lesnan ta lo siguiente:

· 10:00 am – 11:00 am : Adulto, Condicion, Diploma C, D, E y F .

· 11:00 am – 12:00 pm : Principiante, Avansado, Diploma A, B.

Tur esnan cu ta interesa pa cuminsa of continua cu zwemles ta cordialmente bon bini na Piscina Olimpico. Pa mas informacion por bel riba number 5929915 of 5933367.