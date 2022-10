DialunaCorte di Husticia na Aruba a sigui cu tratamento di e caso Avestruz. E sospechosonan cu mester a presenta ta Maria Arends, Mary Winterdal, Franklin Abath y Benny Sevinger. Ta asina cu Mary Winterdal ta bibando na Zwolle, Hulanda y door di esey via video conference tabata trata su caso tambe.

Masnoticia por a compronde cu Sevinger a contradeci Abath, kende a bisa cu e tabata sigui instruccion di su Minister.

PETICION PA TERENO PROMER CU COMPANIA A LANTA

Hues a bisa cu investigacion ta mustra cu e compania Deshaun a wordo lanta pa Arends riba 30 September 2015 y Arends tabata e unico doño. Winterdal tabata e director.

Hues a mustra cu ta hopi straño cu for di Augustus 2015, a haci peticion pa haya un tereno mientras cu ainda Deshaun no tabata existi.

SEVINGER A DUNA 2 TERENO ENVEZ DI 1

Ta asina cu Sevinger a bay di acuerdo y a firma e peticion y manda esaki DIP pa e keda ehecuta.

Hues a haci Arends preguntanan riba Deshaun, pero el a bisa cu e no ta duna contesta y ta mantene loke el a declara na Landsrecherche.

Hues a mustra cu na October 2015, Abath a manda carta pa Sevinger cu ta di acuerdo pa regla 2 tereno. Hues a puntra Abath con esaki a sosode. Segun Abath, ora e peticion yega DIP cu firma di Sevinger, e ta considera esey un instruccion di minister Sevinger pa realisa. Hues a remarca cu e peticion tabata pa 1 tereno pero Abath a aproba 2 tereno.

Hues a mustra cu ademas di e misterio tras di e asunto di peticion pa 1 tereno y haya 2 tereno, tin tambe e asunto cu e proyecto lo ta consisti di un seccion di apartamento y negoshi pero despues ta resultado cu ta un carwash so lo bay cu apartamento commercial den vecindario di aeropuerto. Hues tambe a haya misterioso cu Abath tabatin contacto cu Winterdal. Abath a bisa Hues cu ta promer biaha cu el a cay sera y interoga. El a bisa cu ta un caso di algun aña pasa pero no ta e, sino un otro persona di DIP, Winterdal lo a papia cun’e. El a bisa Hues cu durante interogacion el a bisa, cu den un combersacion cu Winterdal, pero e no kiermen cu ta e sino un di e trahadornan di DIP. Hues a bisa cu Winterdal a declara cu e no tabata serca Abath.

ARENDS NO KIER BISA NADA

Hues a puntra Arends tocante e peticion pa 1 tereno pero a haya 2. Arends a bisa cu e ta keda mantene su derecho di silencio y a bisa cu el a wordo interoga 7 biaha pa Landsrecherche. Hues a bisa cu e kier verifica un ke otro pero cu esaki no ta e di 8 interogacion.

E ora Hues a puntra Sevinger, kende a splica cu ora a mira e tereno pa e proyecto, e ta mustra cu 1 tereno ta mucho chikito y pesey a duna 2 tereno pa asina por realisa e proyecto di apartamentonan y negoshinan.

SEVINGER TA CONTRADECI ABATH

Hues a bisa Sevinger cu por a scucha cu Abath bisa cu ora haya carta di Minister esey ta wordo considera como un orden pa wordo realisa. Sevinger a bisa Hues cu e ta splica un biaha mas cu e ta firma e peticionnan pa DIP ehecuta. Na DIP ta haci e investigacionnan pa mira si e peticion ta realisabel. Segun Sevinger, e no ta haya cu e ta duna instruccion pa realisa e peticionnan. Hues a remarca pakico no ta laga e hendenan bay DIP promer y despues Minister ta firma ora tur cos ta cla. El a remarca tambe cu den e caso aki a haya un peticion di un compania cu ni tabata existi. Segun Sevinger e no tabata sa esey y ta DIP tin cu controla. Hues a bolbe ripiti pakico Sevinger ta firma peticionnan sin mas. Segun Sevinger na Aruba e ta normal cu hendenan ta bay serca Minister pa firma peticion pa haya tereno. Hues a mustra cu for di investigacion por constata cu Arends, promer cu a lanta Deshaun, na Juli 2015 a purba bende esaki. Na 30 October 2015, DIP a manda bisa Deshaun cu e ta haya 2 tereno pero mester cumpli cu exigencianan. Na November 2015, DIP a haya mapa caminda por mira cu tin un carwash. Hues a remarca cu e peticion pa apartamentonan y tiendanan ta diferente cu un proyecto di apartamentonan y un carwash. Abath a splica cu a duna aprobacion pa terenonan y semper por haci cambionan riba loke kier haci riba e tereno y no mester bolbe haci peticion.

Hues a mustra cu 24 Maart 2016 a manda un carta cu un concepto erfpacht, caminda DIP ta bisa cu Deshaun a cumpli cu tur e exigencianan pa haya 2 tereno erfpacht pa apartamentonan y tiendanan.

BENDE TERENO PA 365 MIL FLORN

Hues a mustra cu Arends na December 2016 a bende e 2 tereno pa 365 mil florin. Hues a remarca na Arends cu esey ta un bunita ganashi. Segun Arends tur cos a bay via Alvin Lin kende a cumpra e terenonan. El a bisa cu tur cos a keda regla via abogado y el a kere cu tur cos ta bon. Arends a reacciona riba e remarke di Hues y a bisa cu e ta un comerciante y ta Alvin Lin a ofrece 365 mil florin.

ABOGADO DI MEP A REGLA TUR COS

Segun Arends, el a confia cu abogado mr. Ruiz, abogado di MEP, lo a regla tur cos manera mester ta. Hues a bisa cu Arends a haya e suma paga den 3 pago.

SEVINGER LO A HAYA 30 MIL DOLLAR

Hues a bisa cu for di e investigacion ta mustra cu remarcabel ta 30 mil Dollar a wordo manda pa cuenta di banco di Minister. Tambe tin un dama Roga cu a bisa cu el a hiba placa pa Sevinger na su cas. Hues a puntra Sevinger riba esaki y Sevinger a lesa declaracion di Roga den Corte y a remarca cu Roga ta gaña. Cu un envelop den man, Sevinger a bisa con por hinca 200 mil florin, manera Roga ta bisa, den un envelope asina. El a bisa cu e unico momento cu Roga a bin su cas tabata pa busca un envelope cu carchinan di rifa di partido cu Arends a pidi.

Fiscal a remarca cu na Hues Comisario tin un declaracion amplio di señora Roga. El a puntra Hues pa confronta Arends cu e interogacion di Hues Comisario. Abogado mr. Canwood, di Arends, a remarca cu Roga ta bisa cu e ta sospecha cu den e envelope tin placa pero no a mira esaki. E momento ey Arends a reacciona cu Roga ta un gañador y a kit’e for di trabao.

Fiscal a puntra Winterdal kico e ta pensa di henter e asunto aki. Winterdal a bisa cu el a wordo hinca den un asunto cu e no tin nada di haci cun’e. A puntr’e cu ora di firma como director, con e tabata haci esaki. El a splica cu ta riba indicacion di Arends e tabata firma.

SEVINGER TA CUESTIONA TRAMPA DI MEP

Sevinger a bisa Hues cu henter e asunto aki ta un trampa politico di MEP. El a cuestiona con e oficina di abogado di MEP cu a traha e contracto y a cobra 80 mil florin, ta acusa Sevinger di a regla cantidad di tereno pa Arends. Sevinger a sigui bisa cu ta e oficina di abogado a haci denuncia contra Sevinger siendo cu nan a regla e contract entre Arends y Alvin Lin.

Hues a sera e parti di tratamento aki y na December lo por spera e requisitorio di Fiscal pa tur e sospechosonan na November 2022. f