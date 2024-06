Durante e ultimo 4 gobiernonan e promesa pa un maneho financiero saludabel y duradero no por a keda cunpli cunele. AVP cu un maneho di sinter-klaas cu a traduci den un redoblacion di nos debe nacional. Y asta cu e hustificacion di e partido berde cu pueblo por wak unda e fondonan a bay, tin hopi pregunta riba e proceso y falta di transparencia riba uso di fondo publico. Na 2017 sra. Evelyn Wever-croes a priminti pueblo di Aruba cu e ‘ser humano lo ta centraal y cu tin un mega debe cu gobierno mester bay reduci’. Awe e realidad ta cu e baby cu naci na hospital tin un obligacion cu pais Aruba di 56 mil florin, e ‘debt to GDP ratio’ ainda ta rond di 90%. Esaki kermen cu ainda Pais Aruba su situacion financiero no ta na unda nos mester ta. PDP ta mira e importancia den tin un siguiente minister di Finanzas cu lo no tin miedo pa introduci e medidanan necesario pa trece cambio berdadero den e maneho financiero di pais Aruba.

Un acuerdo riba e maneho financiero pa pais aruba ta ‘non-negotiable’ pa PDP PDP ta keda boga pa introduci un vak minister riba e tereno di finanzas publico. Pa PDP si nos ta haya representacion den e siguiente coalicion un ‘Financieel beleids hoofdlijnenakkoord’ ta non-negotiable, pa asina nos lo por sostene un gobierno. Nos ta e partido cu tin cu para fuerte pa sali na defensa di e 16 mil hobennan, 9500 hobennan adulto y hobennan professional, cu ainda no ta hustificabel cu AFLS. 56 000 ta e obligacion cu nan tin cu pais Aruba. Pa es motibo nos partido ta propone e solucionnan necesario pa nos por cambia e rumbo di e maneho financiero di e pais cu ta uno cu perspectiva y bista riba futuro.

1. Gobierno di 7 ministerio manera conseho di Conseheria General 25 april 2024. Adicionalmente, fuseren di algun departamento y restructuracion di departamentonan cu e meta pa reduci gastonan.

2. Overbruggings Toelage, ‘wachtgeld’ pa politiconan cu ta keda otorga ora nan no regresa politica despues di eleccion pa PDP tin cu wordo elemina completamente. 3. Gastonan di gobierno nos kier reduci mediante e transicion di minimo 2000 mil ambtenaar pa sector priva. Hulanda aworakinan lo bay bezuinig den e aparato gubernamental no tin ningun motibo valido pa no reduci e gastonan na Aruba. 4. Lo mester regula e ‘dienstleenovereenkomsten’ cu aworakinan mayoria biaha ministernan via ‘consultancy’ constructie ta contrata amigo, famia y conocirnan pa brinda conseho na e ministerio. Ademas trece cambionan mas estricto den e Landsverordening Aruba Financieel toezicht, y modernisa e ley di comptabilidad pa mara man di ministernan y promove mas ‘checks and balances’.

5. Lo elemina e toelage di parlamentarionan y ministernan. Tur representatiekosten y telefoonkosten lo keda elemina den cuadro di e ‘versoberingsbeleid’ di PDP. Vakantie Uitkering lo mester keda reduci na 50% di locual e ta aworakinan. Segundamente, mester introduci un prestatieregeling y aanwezigheidsplicht pa tur Parlamentario. Mester

midi cu gelijke maten, pueblo ta traha 8 ora pa dia y wordo paga, parlamentarionan hopi biaha no ta presenta na trabao mes.

6. Haci mas uso di ZOOM of Google Meet pa reuni y introduci un maximum na ‘reis kosten’ pa e ministernan.

7. Regula te ki suma ministerionan por lease-auto. Sigur no mas cu 60 mil florin, un auto ta un medio di transporte no un forma pa mustra pueblo con luhoso e ministernan mester haci nan trabao.

8. Un ‘herziening y restructurering’ completo di e maneho di subsidio di gobierno di Aruba

Esaki ta nos puntonan cu nos ta propone pa por percura cu berdaderamente Aruba por tin un maneho financiero saludabel. Puntonan cu no ta nobo, pero na varios ocasion den pasado no tabatatin e curashi politico pa asina por cumpli cu e promesa cu a keda haci na pueblo di Aruba. E biaha aki cu e conseho di Raad van Advies nos ta sinti cu nos tin suficiente argumento pa para firme tras di nos ponencianan y inclui esaki den e acuerdo di gobernacion pa e siguiente kabinete.