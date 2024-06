E ta tristo pa wak un minister resulta na atakenan personal ora e no por defende su maneho. Yamando otro Parlamentarionan pa halado di coca of cualkier otro insulto ta demonstra su arogancia y falta di competencia pa e function. Den mi opinion e minister di finansas di mas malo cu pais Aruba a yega di haya. No solamente ainda nos debe nacional ta riba 5 biyon florin, pero tampoco a demonstra madures politico pa implementa tur locual e la yena su boca cunele durante e contienda electoral di 2017, Mega debe toch? Wel awe no tin un GIGA-debe y ainda e ta demonstrando ningun solucion pa remedia e situacion. Su vision ta manera e mes a bisa, NUL komma NUL.

Mientras cu minister-president a core firma un acuerdo pa introduci e Rijkswet Aruba financieel toezicht (Raft) ta mustra cu esaki lo no sucede mas den e kabinete aki, pero lo bira e dolor di cabes pa e siguiente gobierno bay deal cunele. Awe riba mesa tin algun proposicion pa cambia e presupuesto pero manera Raad van Advies a hinca den nan conseho di 25 april 2024, gobierno no por splica bon dicon nan ta tuma cierto decision, y den e nota cu nan ta presenta ta ‘schiet te kort’ na por brinda un splicacion cu ta bon sosteni door di argumento y hechosnan valido.

Mi a expresa mi posicion na varios ocasion riba e tema di indexering, mi no lo ta e politico mas popular, pero mi ta kere cu indexering aworakinan no tabata e momento. Gobierno y Partido MEP prome cu contienda electoral kier purba tira santo den wowo di e empleadonan publico pa asina nan lubida cu 12,6% a wordo reteni di nan durante pandemia y nunca mas lo nan mira e placa aki bin bek.

Raad ta remarca lo siguiente

Den e aspecto di gastonan e prome aspecto critico ta e hecho cu gobierno no ta splica exactamente e reparatietoeslag riba ki periodo exactamente e ta relaciona y con a yega na e sumanan aki pa compensacion di e poder di compa. Tampoco no ta splica si pa e organonan mas halto di estado y DOW e calculacionan ta mesun cos. Pesey ta wordo conseha pa brinda un splicacion amplio riba e calculacionan aki. Minister di finanzas ta opta pa bay paga un di tres compania 850 000 afls pa evalua e maneho di credito, dicon un compania mas kico ta e motibo cu mester un compania adicional si ya tin 2 compania cu ta evalua esaki caba. Cas di cultura lo recibi 4 miyon florin adicional sin cu esaki a wordo hinca den e presupuesto di 2024, den e caso aki mi ta sostene e ponencia di Raad con gobierno ta prioritisa projectonan pa renovacion, mientras cu e plana di RWZI a wordo neglisha completamente pa awo pasa pa un compania independiente cu ainda no lo cuminsa recibi fondo, pues gobierno tampoco a opta pa presupuesta fondo pa DOW sigui cu mantencion te ora e compania cuminsa recibi placa pa por continua e maneho. No tin splicacion ademas riba e necesidad aworakinan pa renoba cas di cultura.

Minister ursel arends a crea un directie nobo di maneho di adultonan mayor cu lo recibi 4,9 miyon florin segun e Deltaplan Ouderen Aruba (2023-2030) e plan aki ta describi algun meta pero no ta splica con lo haci uso di e fondo pa realisa e vision aki. No ta clarifica cuanto gasto e roadmap aki lo costa total y con e 4,9 miyon lo contribui pa realisa tur e metanan aki. Ademas splicando cuanto gasto adicional lo mester haci pa asina pa realisa tur e metanan aki, sea structural of incidental.

Lo bay huur hydrantenan di WEB pa departamento di brandweer cu lo conduci na un adicional 1,1 miyon florin, casi 40% adicional y durante 2023 gobierno a presupuesta no mas cu 1,9 miyon pa es motibo Raad ta puntra dicon un subida drastico den e fondo presupuesta pa huur di e hydrantenan, kico ta ocasiona e subida drastico aki? E subida aki ta incidental of structural? Y ki otro elemento ta hunga un rol den e redoblacion di e gastonan di brandweer compara cu 2023.

Mi lo por sigui bay pero papel lo no yegami y ainda mi no ta den Parlamento, pero pronto cu bo voto mi lo por haci tur e preguntanan aki y mas. Sperando tambe pa por contribui na un cambio berdadero di e rumbo di pais aki. Finalmente, mi por conclui cu e promesa grandi di bon gobernacion y transparencia cu sra evelyn wever croes a priminti cada momento den cada conseho ta wordo bari for di mesa, incimplimento, incluyendo e normanan nobo di e ordenansa nacional di control financiero (laft) y aplicacion di terminonan manera meevallers y schuldreductie a la intrepretacion di mep pero no ley. Sin lubida cu e pronosticonan di departamento di Economia tampoco no ta esunan mas recien usa. Manera semper gobierno nunca por brinda un aplicacion cla y bon sosteni cu cifra y otro hechosnan controlabel pa fungi como sosten pa nan maneho.

Aruba mester un otro direccion, mi ta spera e direccion correcto cu PDP den e siguiente kabinete