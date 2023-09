Aruba, nos ta para na un crusada importante un biaha mas. Cu e deadline di Hulanda di 1 september pa e implementacion di e Rijskwet Aruba Financieel Toezicht y e falta di gobierno pa tuma un decision y usa autonomia pa purba justifica e hecho cu nan kier postpone e cambio structural un biaha mas pa trece e supervision financiero necesario, e ta pone nos pensa kico Aruba tin mester despues cu Kabinete Wever Croes bay cas. E ta importante pa nos cuminsa na realisa cu vota pa e mesun politiconan di e partidonan tradicional lo no soluciona e retonan di e pais. Durante un periode di mas o menos 37 aña nos a recibi e mesun resultado. Debe astronomico cu e futuro generacion tin cu bay paga y e ta sigur un debe cu lastimamente nos no lo por paga cu orguyo. E hechosnan ta papia pa su mes, mi tin confianza cu abo como ciudadano manera ami ta conprende tur e situacion dificil cu nos ta bibando aden. Un pobresa nobo cu ta keda aumenta, retonan social cu ta conduci na mas ansiedad y bienestar cu ta keda bay atras.

E pregunta importante cu nos tin cu haci nos mes ta: Kico si nos por haci pa di un forma rapido por saca e pais aki for di e situacion financiero precario cu nos ta aden?

Mi ta propone pa e siguiente gobierno cu lo tin e sosten di e di 13 parlamento di Aruba, bira un Zaken kabinet. Primordialmente un Zaken kabinet of un Kabinete tecnocratico ta un kabinete cu ta consisti solamente di mandatarionan cu ta experto den e area cu nan lo keda apunta pele.

Dicon Aruba tin mester un gobierno tecnocratico?

Como electorado nos tin cu yega na e conclusion cu vota pa e mesun politico y sigui sostene e mesun structura cu nos a bin ta conoce como politica durante e ultimo 37 añanan ta imposibel pa nos por spera un resultado differente. E intercamio entre e asignatura berde y geel a conduci na e realidad cu nos ta biba awe den un Aruba cu un GIGA debe nacional di 6 biyon florin, cu ta mas o menos traduci na un totaal di AWG 243 mil florin cu e generacion nobo entre un edad di 0 pa 19 aña lo mester paga individualmente na Aruba pa por cubri tur e gastonan (Esaki ta saca for di e cantidat di hobenan di CBS,quartaly demographic bulleting, 3e kwartaal 2022) E ta alarmante pa por conclui cu nos gobernantenan a faya nos futuro generacion sin por justifica e motibo. E simple hecho aki ta haci cu e ta inaceptabel pa pueblo por brinda confianza den un mandatario politico cu ta depende di voto pa por extende su carrera, unda ta yega un momento cu e interes personal pa por keda den e posicion lo prevalece riba e interes general y bienestar di Pais Aruba. Pero si nos ta scoge un minister cu no ta afilia na ningun partido politico nos como isla lo tin un gobierno cu no ta depende di popularidad pa por goberna, pero ta goberna pa educa e pueblo di Aruba cu reformanan lo mester keda tuma, pa Aruba por establece su mes economicamente mas fuerte, solido y resiliente teniendo cuenta cu e futuro generacion, e punto aki ta e punto di salida cu mi por sostene.

Un mandatario cu no ta fiha un maneho basa riba agenda partidario tin un tiki mas espacio pa tuma e decisionnan cu politicamente no lo ta esun mas popular.

Un systema Hibrido?

Sinta na mesa cu partidonan AVP y MEP pa por forma parti di un siguiente gobierno lo rekeri un coalicion serio unda acuerdonan lo keda stipula di un forma cu pueblo por recupera confiansa den nos politica. Un di e puntonan lamentabel ta cu partido MEP a negocia un gobierno cu a sali na e ventaha di agenda-MEP, paso den Ministerraad/ conseho di minister awe tin 6 ministro di MEP y 2 di RAIZ, esaki kermen cu partido MEP semper lo ta den mayoria y e ora ey e principio importante di eenheid van beleid/ Unidad di maneho di gobierno semper lo ta e agenda di MEP. Nos a mira esaki na momento cu RAIZ mester a confirma na pueblo di ARUBA cu nan lo sostene e ley pa matrimonio di mesun sexo. Lamentabelmente, nos Parlamento tambe ta un tirania di e mayoria, paso fraccion di Raiz no ta cuestiona su gobierno manera nan a priminit den na perspectivanan cu tabata nan programma di partido ( referiendo na e website di partido Raiz https://raizaruba.com/perspectiva/, mira 29 augustus 2023).

E differencia lo ta si nos siguiente gobierno por consisti di 7 manadatorio di locual 4 ministro lo no ta afilia na ningun partido polico pero sino ta mandatarionan tecnocratico, es decir proffesionalnan riba e cartera cu nan a recibi como responsabilidad pa por maneha e pais. Nos lo mira un balansa miho den conseho di minister. Paso nos gobierno por garantisa cu na memento di vota, semper lo tin un grupo den mayoria cu lo no pone agenda partidario prome cu e interes general y bienestar di Pais Aruba.

Un vakminister di Finansas publico ta indiscutibel?

E situacion financiero cu pais ta enfrenta ta debi na mal maneho financiero unda cu pais aruba y nos tur como ciudadano mester paga impuesto pa asina e interes di un politica cu ta basa su mes riba un tirania di un mayoria. Un politica cu ta keda promove e agenda personal di patronisadornan durante e periode di campaña y/o promesanan di trabao na votadornan. E ta un systema unda e la conduci cu awe nos tin demasiado empleado publico. Si nos por logra negocia cu partidonan tradicional pa sikiera Aruba haya un systema unda nos minister di finansas publico ta un vak minister, nos por cuminsa mira un Aruba unda lo nos tin mas miho supervision. Nos lo por porfin mira un systema di BTW cu ta mas justo, keda implementa, nos por mira un minister cuminsa reduci gastonan di un forma structural di gobierno y tambe introduci manehonan estricto pa cu biahamento y ‘leasemento’ di autonan cu ta costa pais Aruba demasiado placa. Fondo cu por keda inverti den otro asuntonan cu ta yorando pa mas inversion.

Aruba nos ta yegando poco poco mas na e momento unda abo como votador lo haya un espacio un biaha mas pa por brinda bo sentencia riba e maneho di gobierno. Mi kier haci un yamada na abo pa hunto nos drenta den un dialogo pa sigui promove un Politica Politiea, unda abo ta participa recibi informacion, educa bo mes y ta bon conscientisa pa mayan nos por cuminsa cultiva e pensamento di un vision pa hiba Aruba den un rumbo di progreso pa nos tur.