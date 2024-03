Diaranson siman pasa, 27 di februari mi persona a convoca un rueda di prensa. Mi kier recorda cada persona cu nos ta falta un tiki mas cu 18 luna prome cu eleccion. E mi ta sinti cu mi lucha ta contra populismo. Politoconan cu ta haci expresionan cu nos tur como pueblo y ciudadano kier tende, pero cu kisas realisticamente ta mas dificil pa ejecuta na momento di drenta den gobierno. Mi meta ta pa por crea mas lider. Mi por solamente logra esaki si mi por informa abo como votador pa bo ta critico. Pa abo por haci e preguntanan dificil manera Con abo lo implementa bo idea na momento di drenta gobierno? Ki fondo y di unda bo lo saca e fondo pa por realisa e plan aki cu bo ta propone. Pesey mi lo keda stimula pueblo di Aruba pa ta critico, cuestiona y no simplemente guli manda abao tur locual politiconan bisabo. Incluso ami mes, mi deseo ta pa nos drenta den un dialogo y ban debate pa hunto crea un solucion cu nos tur por biba cunele.

Kico ta un Lob-verzoek?

Un Lob verzoek ta un peticion cu nos tur como cuidadano tin e derecho riba dje. No ta bon gobernacion y integridad cu awo Sra. Evelyn Wever Croes ta papia riba dje y Sr. Ursell Arends. Esaki ta un ley data di 1999. Unda cu articulo 2 ta indica cu cada cuidadano por haci un peticion por escrito na e minister como un organo di gobernacion pa pidi documentacion. Segun articulo 4 inciso 1 y 4 di e ordenansa nacional e minister como organo di gobernacion tin 21 dia no contando diasabra, diadomingo y dianan di fiesta pa tuma un decision. Y tin e posibilidad pa por pidi un extension di 21 dia adicional, si acaso no por tuma un decision.

Kico ta un bezwaarschrift ?

Un bezwaarschrift ta un carta di protesta. Na momento cu un organo di gobernacion den e caso aki un minister no a cunpli cu ley e ta actuando contra e prinicipionan di bon gobernacionan. No e bon gobernacion cu abo ta tende partido MEP y RAIZ usa como e cabay di nan campana, pero sino e principionan ancra den sentencianan unda pa cada cuidadano por haci uso di esakinan na momento di protesta. E minister tin 6 siman cu ta 42 dia pa tuma un decision, y por pidi conseho di Lar bezwaaradviescommissie, cu lo pone e ora ey 10 siman totaal riba e 6 siman, esta 70 dia adicional mas riba e 42 dia cu mi a menciona.

Unda Parlamento a keda?

Pa ami como un hoben e ta tristo pa mira un topico asina sensitivo unda Sra. Evelyn wever croes a expresa su mes di un forma populista pa por haya voto usando e famoso “6 minuut”, mientras cu awe den Parlamento tur hende ta muisstil, miembronan di coalicion KETO, miembronan di opposition ta sali solamente ora tin un topico cu nan por bisa tempo nan tabata den gobierno nan a haci y awo otro ta prokia cu pluma. Pueblo ta harta, y pa ta sincero ami tambe di wak e weganan aki di mucha chikito enbes cu e enfoka ta riba contenido.

Nos a manda un carta paso pa nos organisacion e ta importante cu Parlamento ta haci su trabao y manda yama e minister sea mediante un commission of reunion publico unda e Minister Rocco Tjon ta splica su maneho y ta debati cu parlamento riba e carta cu Stichting end Child Abuse a logra entrega.

Pa nos partido e compromiso cu nos ta haci cu pueblo ta pa mediante parlamento busca sosten di otro parlamentarionan pa cuminsa un investigacion parlamentario pa nos por yega na solucionan y proposicionan concreto pa instrui e siguiente minister encarga cu asuntonan social pa presenta un plan nacional regardando derecho di mucha, vermijden zedendelicten, child abuse.

Dicon pa PDP e ta importante pa tin un dialogo nacional?

Un dialogo nacional ta un manera eficiente pa hunto yega na compromisonan serio cu pa e siguiente gobierno. Nos partido ta consciente cu tin un landspakket y actualemente rijkswet Aruba Financieel toezicht, esaki ta conduci na un realidad unda tin hopi tiki espacio pa gobernacion, mirando cu e maneho ja ta written on stone, mediante hulanda. Partido AVP a propone un fondo di inversion, nos por haya nos mes den e ponencia aki pero cu condicionan fuerte regardando unda e fondo aki lo bay. Pa PDP minimo di 25% mester wordo aloca den educacion y particularmente e projecto di digitalisacion cu a stop. Nos kier mira mas fondo wordo aloca na Salud mental y accesibilidad pa tin un persona pa papia cunele. Finalmente nos pakete di sobrevivencia pa e grupo mas vulernerabel den comunidad ta un lucha dimi cu sigur lo no bay envano.

Cifra di desempleo a baha bou hobenan. Basa riba ki datos nos por conclui esaki? Nos a haci entrega na Minister di Labor un lob-verzoek pa asina por haya mas documentacion regardando e ponencia aki cu desempleo a keda reduci na 9%. Hobennan tin hopi dificultad pa drenta e mercado laboral pa “falta di experencia” y esaki ta un hecho tambe cu pa nos partido politico nos ta tuma nota cu masha tiki ta keda haci. Dentro di 21 dia mi lo ta sperando un contesta di e ministro en cuestion.

Aruba kico ta nos responsabilidad?

Aruba mi ta pidi boso pa keda critico, nos lucha ta basa riba un compromiso. E promesa Politeia, PDP su ideal ta basa riba stimula mas participacion, dialogo cu abo como votador y cu nos por percura pa dirigi Aruba den un Direccion Correcto. Pesey keda critico, keda cuestiona y semper busca bo derecho. E tempo ta yegando unda cu politiconan ta bira mas populista, mirando un desesperacion pa por keda den nan posicion. Sin cu nan a corda riba nos e ultimo 4 anjanan. Y awo diripiente kier core bin busca bo voto cu promesanan cu nan lo no por cunpli cunele.

Aruba pronto abo ta haya e derecho pa vota, pa por expresa bo mal contento manera ami sigur ta hopi decepciona den e politiconan y partidonan cu no por a cunpli. Pesey Aruba mi ta pidibo pa tene PDP como un alternativa pabo, paso pa nos e ta cuminsa dentro di nos organisacion politico. Y hunto nos ta bay cambia e direccion den uno correcto pa nos y e siguiente tres generacionan cu lo bin.