Aruba ta enfrentando hopi reto y desafio riba diferente tereno. Durante e ultimo dianan mi por a tuma nota di e diferente situacionnan andando den nos comunidad. Actualmente nos ta biba den un mundo unda cambio ta inevitabel y e realidad cu sociedad ta sigui evoluciona ta significa cu nos panorama politico tambe mester sigui innova. E sentimento pa para firme contra politica tradicional ta motivami tur dia pa drenta den politica y sigui cu e meta pa drenta Parlamento y sigura un kabinete cu PDP aden.

E retonan cu Paisnan ta enfrentando

E realidad di corupcion ta manera un nubia scur cu ta pone hopi cuidadano sinti cu ni con hopi politiconan y partidonan nobo bin, hopi no ta confia den politiconan mas debi na e situacion di abuso di poder di mandatarionan cu awe tin caso penal den nan contra.

Nos empresarionan ta pasando den e peor momento financiero den historia, cual ta haci cu hopi di nan lastimamente mester cera nan portanan.

Nos sistema di cuido medico no ta brinda e cuido necesario na nos cuidadanonan. Pero asina mes, e tema di corupcion ta fungi como un nubia preto riba e instituto di Aruba cu nos conoce manera “gobierno”. Ta pone nos haci e siguiente pregunta: Abo por confia den e politiconan existente? Abo por confia den e promesa cu nan si tabata e diferencia e tempo ey? Ami no kier confia mas den nan ! Mi ta convenci cu hopi politico no tin e solucion y pesey ta opta pa tira lodo den e otro direccion y critica so sin propone alternativanan real.

Mi ta preocupa pa e futuro generacion.

Kico ta e mensahe cu partidonan tradicional ta mandando pa e futuro? E ta okay pa actua contra ley? E ta okay pa stimula decisionnan sin participacion? NO! Pa es motibo mi ta sinti como politico hoben, e ehempel cu e futuro generacion ta ricibiendo ta increibelmente destructivo.

Mi ta haya cu e discusion mester ta ariba con nos ta bay stimula deporte alrededor di nos hobennan, of busca fondo pa deporte enbes di cada biaha mira e ‘asociacionnan di deporte’ traha extra pa contribuicion pa por manda atletanan den exterior.

E ta tristo pa mira con ATA ta indica cu mas di 4 biyon na fondo a keda genera durante 2022 na turismo den Aruba su economia, pero pueblo no por mira esaki den su cartera y mobilidad financiero ta stagna.

Mi ta keda para riba mi ponencia cu nos tin un gobierno cu ta falta di vision pa resolve e retonan cu nos pais ta enfrentando. No solamente paso nan no tin curashi pa tuma e decisionnan dificil cu ta rekeri pa nos gobierno reforma y modernisa e aparato publico, pero tambe pa e miedo di tuma decision debi na tanto promesa falso cu nan a haci durante periodo di campaña electoral.

Politica tradicional

E ta un lastima pa mira con den siglo 21, ainda e mesun politica di atake personal ta esun cu ta e escogencia faborito. Hobennan kier mira un cambio. Aruba mester un rumbo diferente!

Hobennan manera ami kier ta orguyoso di un Parlamento cu ta critico y cu no tin miedo di tuma pasonan cu ta necesario pa manda un mensahe na nos mandatarionan cu nan no ta e ‘opperbevelhebber’, es decir nan no tin tur e poder. Mi ta kere cu e ta rekeri politiconan cu curashi pa para firme pa nan norma y balornan, solamente e ora ey nos lo por papia di integridad.

Caso avestruz, IBIS, Flamingo y e solucion: un alternativa politiea

Mi ta convenci cu un aire fresco ta na caminda pa Aruba, despues di e sentencia den caso Ibis y Avestruz, caso pendiente di Flamingo, sr. Howell y sr. Besaril, mi sa cu nos como e futuro politiconan tin hopi trabou pa bay haci.

Como studiante di ley duna mi opinion encuanto e caso no ta mi tarea pa haci, pero si mi kier a usa e espacio pa comenta ariba e siguiente punto:

Minister encarga cu ‘Ruimtelijke Ontwikkeling”, desaroyo territorial mester crea maneho, es decir “beleid” riba otorgamento di tereno y vooral ‘optiehandel’ y regla miho ‘erfpacht tereinen’ den ley.

Si nos tabata tin un maneho cu tabata cla y comprendibel, awe nos como pais lo no mester mira un otro minister wordo condena. Mi ta kere cu gobierno di Aruba mester sigui ehempel di Geoffrey Wever pa a introduci un vestigingsvergunning, mi ta spera di por wak maneho keda presenta vooral na momento di brinda vergunning pa preveni ‘willekeur’, cu otro palabra favoritismo.

Ademas, Aruba tin un parlamento drumi riba ley cu tin incertidumbre, parlamento tin cu haci un miho trabao pa percura cu pueblo no perde confiansa den e gobierno y politica. E hecho cu tin incertidumbre ta laga espacio habri pa corupcion y esaki mester keda evita door di haci mas control, ‘checks and balances’.

Politica Politiea

Finalmente, pa tene cortico locual ta e vision cu mi ta propone pa cuminsa na repara e causa di falta di confiansa den politica ta lo siguiente:

Zakenkabinet di shete minister: PDP ta trahando duro pa nos por presenta un lista cu candidatonan parlamentario y ministerial pa nos ta cla pa drenta gobierno si pueblo vota y deposita confiansa den PDP durante e eleccion na 2025.

Vak minister como alternativa, actualmente PDP tin 3 candidato cu nos tin confiansa por fungi como vak minister si PDP drenta gobierno.

Introduccion di un Hof Constitucional: e vision cu nos tin ta pa termina di regla e posicion di ombudsman den nos constitucion y tambe regla miho e famoso mocion no. 6 di Sra. Lejuez, nos ta di opinion cu mester nombra e Ombudsman cu ⅔ parti di parlamento y retire tambe cu ⅔ parti y no cu un mayoria di 11 parlamentario.

Nos ta kere pa inclui den capitulo 2 di nos constitucion cu un minister na momento cu e haya su mes envolvi den un caso penal e tin cu retira for di e funcion. Manera tin ancra den e leynan constitucional di Sint-Maarten & Korsou.

Nos ta boga pa ministernan cu ta studia y tin un nivel (HBO of WO denkniveau) pesey nos ta haya esencial pa tin den e ordenansa cu ta regla e responsabilidad ministerial un asina yama ‘profielschets’ pa nos por percura cu personanan cu ta capacita por goberna e pais.

Nos ta boga pa fiha e LIM pa periodo di 10 aña, pa tin continuidad riba e aspecto di fondo y garantia di ministerionan.

Aruba, mi tin confiansa cu hunto nos lo marca e alternativa cu Aruba tanto tin mester. Mi ta confia cu nos lo drenta den dialogo pa forma e Politica Politiea y drenta den e siguiente constelacion Parlamentario cu bo sosten.