Finansas publico ta un tema pa hopi hende laf y ‘droog’. Ken gusta cifra? No hopi persona. Pero e ta un di e temanan mas importante pa e pais. Si nos mester mira e situacion actual mi conclusion ta cu e gobierno Wever-Croes I & II a neglisha su tarea pa mantene finansas publico na orde mientras cu nan a haci e punto aki esun mas importante durante e eleccionnan di 2017 y 2021.

Kico ta e situacion actual?

Nos debe/GDP ratio ainda ta rond di 90%, esaki kermen ainda di cada 1 florin, 90 cent ta bay pa paga debe bieuw di gobernacion anterior. Nos debe nacional ta mas o menos rond 5.8 biyon florin. Cada hoben tin un obligacion di mas o menos 56 000 mil florin pa e proximo decadasnan. Fondo di AZV ta mustra cu pa 2040 lo no ta bay tin sufficiente reserva pa mantene e calidad di cuido. Nos tin un dubbele vergrijzing mientras cu baby boomers ta keda aumenta pa yega na edad di pensioen, y pagado di prima ta bira menos. Mas o menos 40 mil empleado nan salario no ta pasa 2500 florin pa luna cu ta bou di e armoede grens. Y ainda Aruba no tin un armoede grens pa midi e costo di bida realmente, politiconan ta usa e bestaansminimum cu no ta un indicator efectivo pero si ta duna nos un idea cu e costo di bida ta keda aumenta.

Un impuesto pa cubri gasto di cu AVP a crea

Na 2017 Mike Eman a bisa pueblo di Aruba cu nos lo paga e debe cu orguyo paso supuestamente nos lo wak e return of investment den crecemento economico. Pero Citgo no a bini, economia mundial a drenta un recesion y pandemia a bati na 2020 cu no a yuda. Pero e 2 añanan di kabinete Wever Croes I, partidonan MEP-POR-RED a introduci un BAVP cu lo tin como meta pa paga e deba nacional di ARUBA di e pps-projecten. Pero e pregunta ta cuanto di e fondo di BAVP a bay pa paga e debe nacional. Nos no tin ningun idea paso e cuentanan anual no ta cla pa nos haya un bista riba kico berdaderamente ta e situacion financiero. Nos ta di opinion cu si gobierno baha su gastonan nos lo por kita e tarifa di 1.5% di BAVP pa alivia pueblo di Aruba y stimula un poder di compra mas fuerte.

Nos proposicion ?

Como un partido social-liberal progresivo mi no ta bay gaña pueblo cu nos lo elimina tur impuesto. Aruba ta un estado di bienestar esaki kermen cu nos impuestonan tin cu keda introduci pa cubri e tarea colectivo cu gobierno tin cu percura pele. Sector priva su

meta ta pa genera ganashi y no tur ora esaki ta tene cuenta cu e grupo vulnerable den comunidad. Nos proposicion ta lo siguiente:

1. Gobierno mester reduci su gastonan di personal door di saca 1500-2000 empleado for di sector publico. Crea un social vangnet pa negosha cu sector priva un transicion.

2. Mester sinta cu sector priva pa e 7% di BBO no tin un winstmarge pa companianan cu ta cobra mas cu e porcentahe aki. Na final e BBO ta un ondernemingsbelasting cu ta aftrekbaar den e winstbelasting y BBO bij invoer tambe ta aftrekbaar pa e sector cu tin handelsgoederen aplicabel. No tur ora cu commercio grita cu e cost of doing business a subi esaki automaticamente ta berdad. E ta importante pa introduci un consumenten organisatie bond pa check e prijsnan di diferente sector commercial.

3. Hisa e investeringsaftrek di e Winstbelasting na 12.5% & Introduci un kennisaftrek di 2.5% pa companianan cu ta inverti den conocimento di nan empleado

4. Nos por goberna nos Isla cu menos minister y nos ta propone un zaken-kabinet cu un minister di finansas professional y no politico. Aruba por tin un gobierno cu 5 minister so!

5. Nos ta kere den accelera e proceso pa termina e RAFT pa nos por elemina e 30 miyon di interes cu nos lo tin cu bay paga anualmente na hulanda. 6. Reduci e tarifa di impuesto di 7% pa

5.5% y introduci den 5 aña e siguiente impuestonan pa balansa e presupuesto di Aruba

a. Un sugar tax na tarifa 2%

b. Si gobierno pasa pa haci cannabis parti di economia lo nos kier mira un C-taks di 9% riba tur producto di cannabis

c. Statiegeld na 0.10 cent riba tur producto di plastic, glas y otro material. Adicionalmente un Milieu taks di 2% pa crea fondo pa e maneho di desperdicio di sushi.

Nos ta premira cu introducion di e impuestonan aki nobo lo afecta e costo di bida lo, pa es motibo e atencion pa introducion di e pakete di sobrevivencia cu ta consisti di toelagensysteem pa e grupo cu mas ta wordo afecta. Ademas nos kier logra un 325 miyon mas na invercion den Education pa saca un grupo grandi for di pobresa.