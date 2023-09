Aruba tin un probresa nobo, pero mas preocupante ta e hecho cu e pobresa nobo aki ta e consecuencia di retonan cu structural. Awe nos ta cosecha danki na manehonan den pasado cu no a brinda e cuidadano cu e oportunidad pa e por alcansa e stabilidad financiero.

Mas y mas famianan no por presupuesta cu e entrada cu nan tin mensualmente pa por cubri tur e gaston cu nan tin. Mientras cu gobierno ta indica cu e bestaansminimum no ta e forma corecto pa midi pobresa, e ta un indicador importante cu nos no por simplemente pone un banda. E pregunta importante cu nos mester haci nos mes ta: “Con nos a yega akinan?”

Como un hoben politico mi preocupacion grandi ta bay pa e grupo di hobennan studiante cu ta residencia den un hogar unda e presion financiero ta keda aumenta. Como consecuencia nos ta haya mas hobennan cu ta sufri di stress, preocupacion y asta ta drop-out debi na e realidad cu ta opta pa busca un trabao pa por yuda financieramente na cas.

Na 2021 nos como nacion a wordo priminti cu un cantidad di punto, cu gobierno bou continuacion di maneho di sra. Wever-Croes, cu nos lo conoce un economia fuerte y solido. Cu lo resulta den un mihor poder di compra pa cada ciudadano. E tristo realidad ta cu e gobierno actual ta hopi desconecta di e realidad cu hopi den pueblo ta pasa aden. E AWG 100,- ta mas bien awe manera AWG 1,-. Segundamente e ta keda bira mas dificil pa mayornan cubri e gastonan basico necesario cu nan tin mester pa sobrevivi como ser humano.

E politica cu Aruba mester ta basa ariba kico ta e solucionnan cu por keda presenta. Mi tin confiansa cu mayoria di personanan sa kico ta e retonan cu nos pais ta enfrentando y tin hopi desconfiansa den locual ta e sistema politico en general.

Pesey nos ta kere firmemente cu e maneho financiero di e pais ta e prioridad number 1, 2 y 3 pa por salvaguardia algo pa e futuro generacion. Punto di salida ta cu nos tin un responsabilidad cu e futuro generacion ta mas o menos 13 mil hoben cu falta representacion den nos Parlamento cu ta keda neglisha y ta falta un bos berdadero cu ta sali na defensa di nan interes. E ta importante Aruba pa hunto nos cuminsa informa nos mes ariba kico ta e politica cu nos kier duna un contribucion na dje. Como un politico nobo mi speransa ta cu Aruba por mira e importancia den scoge un maneho financiero cu ta consisti di e siguiente puntonan cu nos lo tin cu bay hunto dialoga pa por yega na un solucion:

Vakminister pa e cartera di finansas publico: durante e diferente asignaturanan di gobernacion nos por a tuma nota con un agenda partidista ta prevalece riba e interes y bienestar general. Partidonan haciendo promesanan cu nan no por cumpli y primintiendo empleo na diferente persona a cambio di voto. Pa mi e tipo di politica aki no ta contribui na empoderacion di e cuidadano. Na final di dia, e ta haci e cuidadano mas dependiente di gobierno y esaki ta algo cu hunto nos tur tin un responsabilidad pa por crea un sistema unda cada ciudadano por yuda nan mes.

Baha gastonan publico: E decision di mas dificil pa cualkier persona individual ta reduci gasto. Y nos tin un responsabilidad cu e futuro generacion. Si nos mira awe, e schuldquote ta 88%. Esaki traduci ta nifica cu ainda di cada 1 florin, nos ta pagando 0.88 cent na debe, cu ta sigur un cifra inaceptabel.

Structuralmente implementa mas eficiencia den e aparato publico mediante digitalisacion y modernisacionnan di leynan constitutional.

Refinancia nos debe cu Hulanda mediante aprobacion di e Rijkswet Aruba Financieel toezicht.

E puntonan aki riba ta sigur punto cu como ciudadano bo sigur a tende na varios ocasion caba pero ainda lastimamente nan no a keda implementa. Pesey e ta importante pa Aruba hunto nos sigui informa, conscientisa pa asina nos por elegi representantenan trahando pa e bienestar general.

E realidad amargo pa pais Aruba

Aruba su dirigentenan a faya e futuro generacion y mi tey den politica bek pa percura cu esaki hamas ripiti. E ta inaceptabel cu un hoben awe tin un obligacion cu pais Aruba di mas o menos AWG 60.000, sin cu e hoben aki por a saca un fiansa pa inverti den su futuro, sin cu e hoben aki por a saca un hipoteca pa asina e por logra e hogar di su soño y sin cu e hoben por a logra yega na un auto. E puntonan aki sigur ta preocupami. Pero ta decisionnan cu lo tuma curashi politico pensando no riba e agenda personal pero sino e interes y bienestar general di un pais y un generacion cu ta sclama pa ricibi un bos berdadero.

Maneho Financiero di AVP; ‘Eerst bloeien en dan snoeien’

Finalmente, e escogencia di gobierno su maneho financiero. Nos por categorisa maneho di AVP manera uno unda e poder di compra ta keda stimula cu speransa cu den futuro e ‘return of investment’ ta un economia unda cuidadanonan ta inverti. E filosofia di ‘eerst bloeien en dan snoeien’, nos a mira cu a maneho aki ta riesgoso na momento cu gobierno ta haci inversionnan hopi grandi aumentando e debe nacional di un forma desproporcional cu e futuro generacion ta keda desampara cu mas reto mayan.

Maneho Financiero di MEP: ‘e mega debe’

Di otro banda nos a wak tambe maneho di MEP, pa por reduci e debe nacional esaki kiermen cu menos lo keda inverti den servicio publico y tambe nos a wak cu gobierno a aumenta e impuesto pa por yega na mas entrada. E problema ta sinta na momento cu e maneho aki ta produciendo mas entrada, pero gobierno ta aumenta su gastonan y ta conduci na e mesun maneho desproporcional unda e futuro generacion ta keda desampara.

E solucion

E balansa mester ta uno perfecto, gobierno no mester tin un winst verdien systeem, paso gobierno no ta un empresa cu tin como meta pa yega na mas ganashi. Ademas e ta importante cu gobierno cunpli cu e protocol di 2015 y 2018, ademas e bestuurlijke akkoord cu gobierno di Aruba tin cu manda pa gobierno di Reino pa e Rijkswet Financieel Toezicht. E ta importante pa gobierno negosha e miho Rijkswet pa Aruba na e interes mas favorable pa e pueblo Arubano. Terceramente e public wage Bill di 10%, cu ta e personeelslastennorm cu ta significa cu mas o menos entre 1500 pa 2000 persona trahando den e sector publico lo mester drenta sector priva. Nos no solamente mester baha gasto, pero tambe re-inverti e espacionan financiero aki crea, bek den e servicio publiconan cu ta importante pa brinda contenido y oportunidad na cuidadanonan pa nan por alcansa nan soñonan. Na final di dia, e tarea di gobierno pa por brinda y crea e structura di infrastructura cu falta, pensa riba e infrastructura fysico y digital cu tin mester pa e ciudadano por alcansa su potencial maximo.