Mi ta kere den kibra tradicion. Tin ora mesun cos cu ora bo ta den cushina y bo ta purba un ingrediente nobo, den politica despues di 37 aña a bira ora pa pone e topico di mas dificil na discusion, pa habri un dialogo cu pueblo ariba kico no ta funcionando y boga e votador pa papia su boluntad den sostene un vision diferente. Pa decadas nos por tuma nota di un solo cambio e color di e gobierno. Si no ta di MEP pa AVP, ta di AVP pa MEP. Pero pami e topico mas importante cu nos tin cu adresa ta e forma di e siguiente gobierno.

Con e siguiente gobierno lo mester muestra?

Pa nos partido e ta un contesta hopi simpel, partidonan nobo chikito of ‘fly by nights’ manera e partidonan tradicional ta yama nos mester para firme y no bende nan mes pa posicion. A bira ora pa e partidonan chikito uni den un forma, ley ta papia solamente di un lista combina, pero mi ta kere cu lo por tin un aliansa cu lo por uni e partidonan chikito cu otro si, un aliansa basa riba e sentimiento comun cu hopi politico ta senti pa por berdaderamente trece un aire fresco y differente den politica.

Pa PDP e gobierno cu nos lo kier sostene mester consisti di maximo 7 ministro. Di locual tur e lidernan politico sosteniendo e coalicion lo bay sinta den Parlamento y no lo bira minister. Lo apunta 7 minister cu ta bin for di e vakgebied, expertisio riba nan tereno. Di e forma aki nos por garantisa Aruba cu nos ta bisti nos carson di autonomia pone nos EGO y ambicionan politico un banda garantisando e futuro generacion un chens pa por lucha pa su futuro. Cu e cantidat di ministernan professional, pueblo ta forsa tur e lidernan politico di traha duro den parlamento y haci uso di e 6 derechonan constitutional cu nan tin pa mediante parlamento influencia e maneho di gobierno. E debate politico lo ta na un nivel mas halto basa riba e contenido y no pasado politico of ken a haci kico of ken a keda sin haci kico.

Mi ta convenci cu partidonan nobo mester para firme, si e partidonan tradicional no ta apto pa compromete nan mes, anto nos ta bay un eleccion di nobo pa forsa AVP-MEP traha cu otro lo ta e deseo maximo dimi pa kibra e polarisacion cu ta afecta nos pais asina hopi. Pa es motibonan aki nos ta kere cu Aruba por tin un prome minister cu no ta bini ni di AVP, ni di MEP, pero sino un persona profesional cu un otro vision, si Hulanda por mi ta kere nos tambe por, pesey nos proposicion ta keda pa pusha pa un Zaken-Kabinet na Aruba como un solucion real na por implementa e manehonan mas dificil pero necesario pa nos Isla.

Finalmente, mi ta kere tambe den un hoofdlijnen akkoord pa e siguiente gobierno unda cu oposicion tambe por participa activamente den e debate politico. Cu specification riba e maneho

financiero, ambiental, gobernacion moderno y education. Pa PDP e 4 puntonan aki ta cardinal pa por sostene e siguiente gobierno.