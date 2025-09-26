Recientemente a tuma lugar na Hulanda e prome edicion di e Nederlands Journalistiek Festival 2025. Na diferente lugar den e centro di Deventer periodistanan y otro interesadonan a combersa y comparti nan conocimento cu otro y alabes a participa na discusionnan, panelnan, exposicionnan y presentacionnan live unda cu e publico y e expertonan por a participa y dialoga riba e futuro di periodismo: con por mehora esaki y kico por haci diferente.
Skirbi pa Lelicia Tromp
E Festival Hulandes di Periodismo a tuma luga dia 12 y 13 di september 2025 y ta un iniciativa di Stichting Huis voor de Journalistiek, cu e meta pa stimula colaboracion den mundo di periodismo Hulandes. E festival tabata un oportunidad tambe pa periodistanan den Reino Hulandes Caribense por a topa cu otro y papia riba e futuro di periodismo. Riba e prome dia a tuma lugar un panel organisa pa e Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten cual a carga e topico ‘Een gedeelde journalistieke toekomst: de Cariben & Europees Nederland in gesprek’.
E panelistanan e mainta aki tabata Dick Drayer (NOS), Martijn Hisschemöller (Mega Hit FM/Bonaire), Dimetri Whitfield (The Daily Herald/St Maarten), Melissa Stamper (Freelancer/Aruba), Sharina Henriquez (Periodista/Aruba), Wensly Francisco (Publieke Omroep/Hulanda), Joëlle Terburg (Fonds BJP/Hulanda) y Derrick Walter (Extra Curaçao). E sesion a ofrece participanten di Hulanda-Europeo un miho comprension di e realidad periodistico riba e islanan, mientras cu e periodistanan Caribense a haya mas claridad tocante e manera di traha y e dinamica di e paisahe mediatico Hulandes-Europeo.
Sharina Henriquez ken tin hopi aña ta traha den prensa na Aruba pero tambe pa Hulanda, a forma parti di e panel unda cu coleganan di e.o Curaçao y St Maarten a participa y a discuti riba e colaboracion entre e islanan pero tambe cu Hulanda y aki nan a papia tambe riba nan experiencia den transcurso di añanan. Otro periodista di Aruba cu a papia durante e panel tabata Melissa Stamper kende ta un freelancer cu ta traha pa diferente medionan Hulandes y ta alabes un di e fundadornan di e Red Arubiano di Prensa Profesional, cual ta un asociacion nobo pa periodista cu su meta ta pa duna poder na tur periodista na Aruba via activismo, educacion y e compromiso pa haci nos trabou periodistico cu etica y profesionalismo.
Den un entrevista cu e redactor di Antiliaans Dagblad Mike Willemse, el a trece dilanti cu e festival aki tabata un bon iniciativa di e Fonds Bijzondere Journalitieke Projecten y cu e plataforma aki a duna diferente periodista e posibilidad di papia riba nan experiencianan y hopi di e problematicanan cu nan trece dilanti ta conoci, pero Mike Willemse ta kere cu ta bon pa nos sigui den dialogo y combersacion pa nos compronde unda nos ta para y ki direccion nos ta bay.
Derrick Walter, media executive na Extra Korsou tambe a forma parti di e panel Hulandes Caribense y e aspecto cu el a toca ta e rehubenecimento y modernisacion di noticia, specialmente pa loke ta corant. Extra tin dos dama periodista hoben den nan redaccion cu ta enfoca riba loke ta topiconan di interes pa esnan mas hoben y cu ta busca noticia mas tanto riba rednan social. Segun Walter, noticia no ta solamente actualidad pero tambe entretenimento y mester enfoca riba e diferente demografianan riba nos islanan: personana di mas edad, hobennan, y esnan cu ta biba na otro paisnan. A base di e demografianan aki ta traha e itemnan pa e publico.
Pa mi mes, como un persona cu fei 2004 ta traha den prensa na Aruba y e otro islanan, tanto na radio, television como tambe corant, e festival aki tabata un experiencia unico unda cu mi a cera conoci cu mas coleganan di prensa y alabes a haya e oportunidad di refresca mi perspectiva riba mi trabou diario. Alabes mi a intercambia di pensamento riba e forma di traha di cada un di nos, a atende diferente exposicion y charla hopi interesante y cu a pone mi para keto un bes mas na pakico mi ta haci e trabou aki y con cada un di nos por keda traha tur dia dunando e miho di nos informando y educando comunidad.