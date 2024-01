Tur aña Koningin Wilhelminafonds tin un colecta anual y e colecta anual di e aña aki lo bay tuma luga. Manera ta conoci diferente grupo ta join KWF p’asina haci colecta riba caya na diferente localidad rond di Aruba y kier a pidi e gruponan cu ta interesa pa cuminsa inscribi caba for di awo, p’asina por traha un schema nechi pa ora cu april/mei yega, por anuncia esaki na publico na unda y ki dia por haci e donacionnan.



Vocero di KWF Aruba, Lelicia Tromp a sigui splica cu esunnan cu kier haci donacion prome cu esey, den transcurso di aña KWF tin diferente cuenta bancario, entre otro esun di Aruba Bank cual ta 2611450190, Banco di Caribe 80710901, CMB 112039705 y tambe Pay.aw 0047103. Esaki t’e diferente maneranan cu por haci donacion na KWF.Pa esunnan cu kier inscribi of kier haya mas informacion kico KWF ta haci of kier haya informacion pa scol, pa duna charla, etc. semper por yama entre diamars y diabierna di 10’or di mainta of 12’or y mey na 5820412.

Asina tambe ta coopera den e forma aki cu e meta di KWF cual ta informa y educa y conscientisa comunidad riba kico ta cancer y con pa deal cu esaki y tambe duna sosten n’e famia, amistad, pareha di e pashent p’asina nan por pasa door di e momento dificil aki, pero semper cu e sosten di e sernan keri.



E gruponan cu kier participa e aña aki, ta mas cu bonbini. Yama na 5820412 for di diamars pa diabierna, entre 10’or di mainta y 12’or y mey di merdia, inscribi y pa despues wordo anuncia via prensa, social media ki dia y unda cada grupo lo para.