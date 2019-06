Lejuez: Tin algun confusion pa aclaria den cuadro di impuesto di BBO y BAZV riba recibo

A tuma nota di un articulo den medio di comunicacion, den cual segun e articulo, departamento di impuesto lo cuminsa multa comerciante entrante 1 di juli, 2019 si no cumpli cu kitamento di BBO y BAZV for di recibo y hink’e den e prijs di producto of servicio.

Parlamentario di Fraccion MEP, Daphne Lejuez ta lamenta tur e confusion cu ta causando riba e tema, mas tur e discusion entre sector comercial y gobierno, siendo cu segun su persona durante e reunion publico den cual e ley aki a keda pasa tawata tin palabracion haci pa Prome Minister encuanto con y ki tempo e ley aki lo wordo enforsa.

Particularmente a keda palabra durante e reunion publico cu e cambio di ley pa inclui BBO den prijs, y kit’e for di recibo lo wordo acopla na e segundo reforma fiscal pa 2019, unda cu lo revisa e sistema di BBO pa posiblemente un otro impuesto indirecto.

“Mirando cu te ainda no a anuncia dicho reforma fiscal, ni un revision di e sistema di BBO pa un otro belasting indirecto, no ta compronde e declaracion haci unda cu entrante 1 di juli 2019 lo kier bay multa comerciante cu no a haci cambio, mirando cu nan ta den espera di informacion tocante e reforma fiscal y posibel revision di BBO pa asina no mester haci 2 cambio den 1 aña”, parlamentario Lejuez ta splica.

Mirando cu prome y hasta despues di e tratamento di e ley aki na december parlamento mes a sinta na varios ocasion cu e diferente gremionan comercial cu a expresa con e cambio proponi lo afecta nan negoshi y posicion di concurencia negativamente, y tambe cu e cambio di ley aki lo no tin un impacto financiero riba belasting/entrada di gobierno (no ta produci entrada adicional), y e lo no ta supone di cambia e prijs pa e consumidor. Mirando cu e mesun tarifa di BBO lo ta inclui den e prijs, ta importante pa considera si e cambio ta trece mas ventaha cu desventaha y tambe ken lo por sali perhudica y kico e posibel efectonan por ta, segun parlamentario Lejuez.

Parlamentario Lejuez ta conclui: “Esaki ta motibo tambe pa cual mi lo ofrece na parlamento pa reconsidera e decision tuma, mirando tur e confusion y efectonan negativo cu e introduccion lo por trece cune, cu te hasta lo por hiba na aumento di prijs pa e consumidor.”

