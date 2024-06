E legendario surfista y actor Tamayo Perry, diadomingo, a wordo haya morto riba e beach di Malaekahana, n’e costa nort di Oahu, Hawaii (Merca), despues di a wordo ataca pa un tribon, Fox Sports a informa.

E residentenan di e zona a mira e curpa di e deportista di 49 aña y a yama servicio di emergencia, cu a hib’e na canto riba un seadoo, caminda e paramediconan a declar’e morto. Nan a reporta cu, como consecuencia di e atake, el a perde un brasa y un pia.



Perry tabata traha como socorista di Siguridad Oceanico y instructor di surf den e ciudad di Honolulu, ubica 50 kilometer for di e luga caminda cu a haya su restonan. Tambe e ta conoci pa participa den pelicula manera “Blue Crush,” “Lost”, “Pirates of the Caribben: On stranger Tides” y “Charlie’s Angels: Full Throttle.” Fuera di esey el a gana varios campeonato di surf, entre nan Pipe Masters Trials na 1999.

“Tamayo Perry tabata un socorista keri pa tur y hopi conoci n’e Costa Nort, un surfista profesional conoci rond mundo,” Kurt Lager, hefe interino di Siguridad Oceanico, na Honolulu, a afirma. Tambe, e alcalde di e localidad, Rick Blangiardi, a cualifica e morto di Perry como “perdida tragico,” y a describi e socorista como “un homber di awa legendario.”