E Reina di Color y Curazon den moda ta topa cu paraiso un bes mas pa trece su estilo unico! Aruba Fashion Week 2025, e evento mas grandi di moda den Caribe, ta regresa di 11 te 14 di december 2025, y hunto cu ne, e mundialmente famoso diseñador Agatha Ruiz de la Prada. Tur esaki lo tuma luga na JOIA by Iberostar.

E gran sorpresa di e edicion di e aña 2025 ta e regreso triunfal di e iconico diseñadora Spaño Agatha Ruiz de la Prada, cu lo presenta su ultimo coleccion durante e show espectacular di diabierna 12 di december.

“Aruba tin un energia y alegria unico. Mi ta feliz pa bolbe na e isla despues di mi experiencia inolvidabel na 2017, y pa comparti mi vision di un mundo mas colorido y positivo,”

a bisa Agatha Ruiz de la Prada, cu su caracteristico estilo alegre y tribi.

Cu mas di cuarenta aña di trayectoria, Agatha Ruiz de la Prada a converti su nomber den sinonimo di creatividad, color y libertad artistico. El a presenta coleccionnan emblematico na pasarela global manera Paris, Milan, New York y Madrid Fashion Week, y su obra a forma parti di museonan y exhibicionnan internacional.

Durante cuater dia di celebracion, Aruba Fashion Week 2025 lo reuni mas di 20 diseñador y marcanan local e internacional, prensa, influencers, top models y celebridadnan, destacando Aruba como destino premier di moda y presentando creatividad, luho y cultura den un solo escenario tropical.

Den e programa ta inclui:

• Exclusive Kick-Off Party cu Shivas Jewelers (Diahuebs 11 di december)

• Runway Shows (Diabierna 12 y Diasabra 13 di december)

• The Showroom y e experienciannan di e Activation Zone

• Y como gran final, un desfile espectacular di Aruba su propio Ronchi de Cuba (Diasabra 13 di december)

E evento ta cera cu e elegante Sunset Soiree di diadomingo 14 di december – un clausura inolvidabel bou di e shelo tropical di Aruba.

Ticketnan ya ta disponibel aworaki digitalmente na Eventbrite.com y pronto fisicamente na tur CITGO Service Stations rond di isla y na Trash by Ronchi.

Espacio ta limita – reserva bo asiento awor mes y forma parti di e experiencia di moda mas vibrante di Caribe!