Legalisacion di Marihuana ya caba ta genera placa ariba e bolsa di balor

Casi 2 biyon dollar a wordo inverti den e bolsa di balor desde cu Califonia, dia 1 di Januari a legalisa marihuana, y e balornan di companianan cu ta produci, distribui of ta bende marihuana, a cera cu gananshinan grandi, segun e portal Fortune.

Shete companianan cu ta relaciona cu cannabis, mayoria di nan biyon dollar. E accionnan di Canopy Growth a subi di balor cu 9 porciento, Aurora (na Vancouver) cu 24 percent; Aphria (na Ontario) cu 8 porciento, Cronos (na Toronto) cu 5 porciento, MedReleaf (na Canada) cu 27 porciento, Canntrust (tambe na Canada) cu 5 porciento y na Reino Uni, GW Pharma su balor a subi cu 2 porciento, y asina tambe e balor total ta mas di 19 biyon dollar.

Aunke cu marihuana ta legal, mayoria persona por huma solamente den e privacidad di nan mesun cas bou di e ley nobo y no den luganan publico of edificionan publico.

A pesar di e legalisacion na California, hunto cu varios otro estado y District of Columbia, e droga te ainda ta ilegal ariba nivel federal.

Fuente: http://www.newsweek.com/