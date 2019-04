Leerplicht ta funcionando…???

Vakantie a cuminsa y nos muchanan for di Diaranson caba ta riba avion rumbo pa otro paisnan p’asina hunto cu nan famia y amigonan disfruta di e dianan aki. Pero cosnan no a bai asina facil mirando cu gran parti di e muchanan aki a subi avion sin cumpli cu loke nos conoce como “Leerplicht”. Manera ta conoci e ley ta bisa cu un mucha no por falta scol asina sin mas y mas ainda si esaki ta simplemente pasobra mayornan ta boek pasashi riba fecha cu ainda scol no a sera. Hopi mayor no ta tene cuenta cu esaki y ta dicidi cu nan no ta warda scol sera pasobra kizas nan ta haya e pasashi na un miho prijs of djis kier bai prome cu henter e drukte di viahamento cuminsa ora scol sera. Pero mas cu claro esaki tin consecuencia pa e mucha pa cu su record na su scol y mas ainda ta kibra e ley di “leerplicht”. Pero akinan no ta solamente mayornan di e muchanan sino, segun informacion cu nos a ricibi, hasta tin maestronan ta kibra e ley di leerplicht y tambe ta keda sin bin scol e ultimo dianan pa motibo cu nan tambe ta viaha tempran. Dus defacto ki ehempel e maestro mes ta pone pa su alumnonan y asina ta duna den cierto forma ok pa e mucha y su mayornan haci mesun cos. Awo mirando tur esaki ta lanta e pregunta kico realmente e departamento cu tin di haber di leerplicht ta haciendo??? Nan ta controla manera debe ser??? Y kico realmente ta sosode cu e mucha of su mayornan na momento cu e ley di leerplicht keda viola??? E ley ta hinca masha bunita den otro pero, segun nos informacionnan, e tipo di actonan aki ta sigui sosode aña’den aña’fo sin ta duna un indicacion cu realmente tur hende ta cumpliendo cu Leerplicht.

Tambe e ora mester haci e pregunta cu si e departamento di leerplicht tin personal suficiente pa haci e controlnan. Nos a ricibi e informacion cu defacto un alumno por haci un peticion, den e caso aki jena un formulario, y asina avisa departamento di Leerplicht cu di tal fecha pa tal fecha e lo ta viahando y cu esaki por haya permiso pa viaha riba dia cu scol no a sera ainda. Pero mas cu claro esaki ta depende di e dianan cu e alumno tin aden ainda cu e no a “usa” pa keda sin bai scol. Nos a compronde cu tur alumno tin un total di 10 dia cu nan por falta scol y si e alumno no a “gasta” e dianan aki, e ta bira facil pa e alumno viaha riba fecha cu ainda scol no a sera. Pero si e ta bira un problema ora cu e alumno a “gasta” su 10 dianan pa aña escolar y toch kier viaha riba fecha cu scol ainda no a sera. Akinan nos a compronde cu e maestro ta avisa su hoofd di scol y consecuentemente e hoofd ta meld na Leerplicht. Akinan leerplicht ta manda un trahado pa combersa cu mayornan y wak kico ta pasando pa despues conhunto cu otro departamentonan tuma pasonan necesario pa evita cu e situacion sosode atrobe. Si den e ley ta papia di un boet pa e mayornan pero, segun nos a wordo informa, te ainda no tin un mayor cu a bira e prome pa haya e boet aki. Di otro banda, pa e maestro tin un otro maneho caminda cu e maestro mester percura pa tin un invaller na su luga si e ta desea di viaha riba fechanan cu ainda tin scol pero mester palabra esaki bon bon cu SKOA prome p’asina e haya permiso. Sinembargo, tin un punto sumamente importante ora cu e mayornan jena e formulario cu nan jiu lo ta viahando pa exterior riba fechanan cu tin scol ainda, esta cu e formulario aki nan mester tin cu nan na momomento cu nan presenta na Inmigracion na aeropuerto p’asina keda controla tambe. Pero ta akinan, segun nos informacion, ta caminda cosnan no ta cana manera debe ser pasobra e control aki no ta tuma lugar.

Pues akinan ta mira cu pa evita cu e cosnan sigui sosode, ta un cantidad di departamentonan mester traha hunto y pone cabez hunto pa juda frena e situacion aki, pasobra consecuencia cu e cos aki tin ta cai directamente pa e alumno cu defacto ta perde les y despues e ta cai atras y ta e mesun maestro atrobe ta haye ta duna les extra p’asina e alumno ey por “haal in” lesnan cu el a perde. Y Finalmente ora cu e alumno no logra haal e lesnan, ta e mayor ta bira loco pasobra su jiu a keda sinta. Pero shon tabo mes como mayor a permiti bo jiu perde les y despues, manera ta pasando ultimamente na Aruba den enseñanza, ta bin culpa e maestronan cu e mucha a keda sinta. Semper mester corda cu berdad tin cosnan cu por pero tambe mester corda cu tin cosnan cu no por. Si t’asina cu ora cu trahado di Leerplicht bai atende un caso caminda un alumno ta keda hopi dia sin bin scol, toch, segun nos informacion, ta mira un cambio den e mucha y su atendencia na scol ta mehora. Pues atrobe pa logra cu e cos aki bira un exito e ta exigi trahamento hunto di diferente departamento, manera ta e caso di departamento di inmigracion na aeropuerto cu mester controla e formulario cu cada mayor mester tin cune ora di viaha pa exterior y ainda e fecha di vakantie di scol no a jega.

