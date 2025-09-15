Lee-Ann Croes ta empleado superior di Aruba Bank pa luna di juli 2025. Un empleado cu a demostra dedicacion y iniciativa sobresaliente, logrando asina e reconocimento merecido aki.

E compromiso di Lee-Ann pa semper brinda un experiencia superior na e clientenan di Aruba Bank ta refleha e balornan principal di e banco. Su dedicacion y manera proactivo di traha ta crea un impacto positivo riba e clientenan, y ta pone un standard halto pa excelencia di servicio.

Den su tempo liber, Lee-Ann gusta disfruta di e paisahe di Aruba y contempla un bunita bahada di solo, un pasatempo cu ta trece paz y inspiracion.

Pabien, Lee-Ann, pa ta un empleado ejemplar cu ta representa bon e cultura di servicio di Aruba Bank.