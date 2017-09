Lecturanan di conscientisacion ta duna su frutonan

Presidente di Aruba Reef Care, Sr Castro Peres a puntre si mester pone mas bari di sushi serca di lama pa preveni sushi bay lama

Na algun luga mester pone mas bari mas grandi pero cu tapa. Aruba Reef Care lo purba di reuni cu organisacionnan grandi. P.e. APA y organisacion cu ta maneha agencianan di barco, ya cu tin hopi plastic cu ta bula banda di APA. Tur organisacion por yuda pa haci pazuid di Aruba limpi. Ta haci limpi, pero despues ta bolbe susha.

Ta manda gruponan banda di e beachnan unda cu publico ta uze mas hopi, pa asina purba na mantene e luganan limpi. P’esey tur aña Aruba Reef Care ta keda conscientisa, duna lecturanan di conscientisacion pa educa e hobennan, pa asina nan tambe cuminsa tene e luga limpi.

Segun Sr. Castro Perez, tur e lecturanan aki si ta duna nan frutonan. E prome añanan tabata tin masha hopi sambuyado. E rifnan di Aruba, den lama hundo, manera Antillas, e lama ta limpi limpi. E campaña a echt haci un efecto. Lama y rifnan den profundidad ta limpi limpi. Eynan no tin mucho cos di haci. Pero naturalmente e parti unda lamanan ta menos hundo y unda publico ta uze hopi, hopi biaha ta nos mesun localnan ta susha e luga y tambe e biento ta benta e desperdicio den lama.

Lo purba pidi organisacionnan, cierto camindanan, pa pone barinan mas grandi cu tapa cu ta wanta y cu biento no ta bul’e. Pero mester conscientisa nos publico. Si e bari a bay over, hiba e sushi cas. Riba medionan social, tabata tin algun caminda potretnan a wordo saca, unda den fin di siman tabata tin un fiesta pero na final a bay laga e sushi canto di lama. Aki mester traha ariba dje, of autoridadnan, den ley di Medio Ambiente, tin e Politieverordering, cu e polis por duna un boet bon grandi. Ora cu polis haya hendenan cu ta laga na sushi atras, por dunanan un bon boet.

Si bo ta bon educa, bo ta bay cu bo sushi nan cas y e ora bo no ta haya boet. Pero mester bin mas control, segun Sr. Castro Perez a declara.