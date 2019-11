Lectura History of producing Hip Hop diaranson awor na Centro di Actividad Rancho

Dia 27 di november nos tin e delaster RimaSession pa 2019. E biaha aki cu invitado Chando Hld cu lo duna un Mini Lectura cu topico “History of producing Hip Hop. Chando ta un artista multidisciplinario cu experencia den e arte di Beat Making, Rap, Fotografia y mas

Chando Rib’e Track

Abo ta produci bo mes un beats y bo kier sa mas di e tema aki? Bo ta keda invita pa participa den e mini lectura. Edad 15+.

Programa

6.00PM: Documentario J Dilla | Crate Diggers | Fuse 7.00PM Lectura History of producing Hip Hop 8.00PM: OpenMic Rap & Perform

Aire Liber Rima Session?

E lectura aki ta forma parti di Rima Sessions, un actividad social-cultural pa tur hende unda cultura di Hip Hop ta wordo aprecia y trece pa dilanti. RimaSession ta tuma lugar tur diarason anochi pa 6.00or te 9.00or di anochi yena cu un programa creativo unda tur hende den edad di 15 aña bai ariba por mustra nan talento nan, sina con pa rap of flow, pinta riba canvas, conoce otro hende, participa den workshops of atende Artist Talks y presentacion. Na a manera aki Fundacion Rancho kier crea un plataforma unda hoben nan den e bario y pafo di e bario por expresa nan mes. Bo kier sa mas di e programa? Subi riba e

Comments

comments