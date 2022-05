Recientemente LabHOH a organisa un charla cu e meta pa educa kico tur LabHOH ta haci, kico ta sosode tras di e murayanan di un lab y con por duna un miho servicio ne pashent specialmente pe asistentenan di dokter y specialista. E charla aki a sirbi como un bon oportunidad pa LabHOH pa informa tur cu ta haci uzo di nan servicio con pa interpreta e formulario y kico te miho manera pa asina logra cu cierto peticionnan ta bay na un manera mas eficiente y miho. Hopi biaha ta sospecha cierto malesa of ‘waarde’ di p.e. sucu, cholesterol etc. pero tanten bo no midi no por ta sigur.

E representantenan di LabHOH a comparti varios conseho, specialmente riba e proceso pa haci peticion pa test y kico pa haci ora e pashent mester regresa. Importante tambe ta con pa manda e muestra corecto y ki ora un persona mester ta na yuna y ki ora no.

Montsy Brouns, Klinisch Chemicus di LabHOH, a duna di conoce cu e presentacion tabata un introduccion n’e mundo di laboratorio. Hopi hende no ta realisa cu den laboratorio tin diferente disciplina, specialismo y tur tin nan manera di interpreta resultado. Tabata dificil pa bay den detaye durante e charla cortico aki cu mas bien tabata un “behind the scenes” di e organisacion. Durante e charla a haya sa tambe di e preguntanan y comentario cu e asistentnan di dokter y secretarianan tin y ki informacion nan ta haya falta di dje.

Mandy Williams, Medisch Secretaresse di Poli Urologie, a duna di conoce cu e lectura tabata uno hopi informativo. Nan a siña hopi tocante e forma di traha di LabHOH, e diferente tipo di formularionan y e rol di cada procedura interno pa asina por duna miho servicio ne pashent cu nan ta atende.

Cyrielle Laclé-Diaz, teamleider Pathologie di LabHOH, a splica cu ta importante pa compronde e diferente formulario cu tin pa e diferente servicio cu LabHOH ta brinda y pa sa kico ta pasa den laboratorio. Ela splica tocante su departamento cu ta enfoca mas riba e parti di paptest y e parti di biopsy cu ta wordo manda pa nan analisa.

Maria Caster, assistent di L.K. Croes Huisartsenpraktijk, a duna di conoce cu e charla cu nan a ricibi fo’i LabHOH tabata masha importante pe. Ela ricibi contesta riba pregunta cu e tabatin y e tabata hopi satisfecho con e charla tabata organisa. A haya informacion di e diferente material cu ta drenta na LabHOH pa asina wordo diagnostica, y e uzo di e diferente formularionan, pues kico por, kico no por y unda pa bay.

E participantenan tabata entusiasma y e animo pa interaccion tabata t’ey. Hasta na final a haci un wega di Kahoot cortico pa toets si durante e charla tur hende a pone bon atencion. Varios participante a score 100%. E mensahe ta hopi biaha nos ta sospecha cu por ehempel sucu ta abou, pero “bo no sa tanten bo no midi algo na laboratorio”.

