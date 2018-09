Leak den e Soyuz por ta un sabotahe

CIENCIA

E astronautanan di e International Space Agency, laboratorio situa na 400 km over di nos planeta, dia 30 di augustus a detecta un leak den e nave Ruso Soyuz, cerca di e station. E tripulacion a logra seya e buraco chikito di 2 mm, cu na prome instante a kere di tabata produci pa un choke cu’n meteorito. Awo, e agencia espacial Ruso, Roscosmos, ta sospecha cu esaki tabata producto di un sabotahe.

“Nos ta considerando tur teoria. E teoria di e meteorito a wordo rechasa ya cu e parti pafo di e nave a wordo impacta for di paden. Sin mebargo ta demasiado pronto pa bisa definitivamente kico a sucede”, Dmitry Rogozin, director general di Roscosmos, a bisa na TASS. “Ta parce cu esun cu a haci’e a duda den haci esaki. Ta trata di un man humano, tin rastro di un boormachine cu ta slip ariba e superficie. No no ta rechasa niun teoria”, el a admiti.

“Ta cuestion di honor pa e Energy Rocket and Space Corportaion (fabricante di Soyuz) di haya e responsabel di esaki, descubri si ta trata di un defecto di fabrica of si el a wordo daña deliberadamente, una el a wordo haci. Sea ta na Mundo of den espacio. Importante awo ta e motibo, conoce esun responsabel di esaki. Y nos lo haya sa, sin falta”, el a priminti.

E caida den presion a keda registra den e plataforma orbital durante e anochi di 30 di augustus. Despues a descubri cu e presion tabata baha debi na un fractura di 2 mm den e parti posterior di e nave espacial Ruso Soyuz MS-09, concretamente den su modulo orbital, e parti ariba di e nave unda cu e tripulacion ta sinta durante vuelonan pa y desde e estacion espacial.

E Centro di Control di e Mision di Rusia a duna instruccion na e cosmonautanan Ruso Oleg Artemyev y Sergei Prokopyev pa nan tapa e buraco, cual trabao a wordo haci diahuebs anochi.

