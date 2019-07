Lead2Success ta lansa siguiente curso di Financial Freedom

Lead2Success ta cla pa lansa sigiente curso di Financial Freedom. Un curso cu no solamente ta trece guiya y ordo yudando cuidadanonan sali for di debe, pero tambe ta mustra e caminda pa construi un futuro financiero prospero.

“Tur cos den bida di gran importancia, cu no ta canando bon y no ta completamente bou di control, ta rekeri sabiduria, pa inicia un proceso di control y bon maneho. P’esey un coach t’ey, e ta pa trece bo riba e caminda corecto y pusha bo den e bon direccion, door di comparti su sabiduria, experiencia y giuya con pa haci esaki. Na Aruba tin biaha hendenan tin berguensa of nan ta keda den ‘denial,’ – unda nan no ta honesto cu nan mes y accepta nan situacion, pa por haci algo na dje,” Entrenado Certifica di Finansas, Sr. Francis Groeneveldt ta bisa.

“Hendenan super exitoso awe, a cuminsa cu un coach. Oprah Winfrey un di e hende muhenan mas exitoso na mundo ta atribui parti di su exito na su life coach y asina tin hopi mas personahenan cu awe ta exitoso. Nos mester ta habri pa siña y inverti den cosnan cu lo haci un diferencia solido pa nos futuro. E curso aki ta cambia bo bida y cursistanan ta testifica di esaki,” Groeneveldt a enfatisa.

“Mi ta mirando resultado caba y mi metanan ta na nan luga y mi ta logrando nan. Pa mi e curso aki tabata e miho inversion cu mi por a haci den mi mes. Mi ta super contento y entusiasma pa sigui cu e progreso aki,” Cursista di prome curso Financial Freedom, Rafaela Werleman a bisa.

“E sesionnan tabata hopi duidelijk y e splicacion di Coach Francis ta super. E ta splica na un manera cu tur hende por compronde. E lesnan tabata un biaha pa siman y mi no por a warda pa e sigiente les pasobra tur siman bo kier haya sa mas di con pa biba un bida hopi mas bunita y sin debe.”

“Nos a ricibi hopi informacion valioso den cada les y e curriculum ta funcionando pa mi caba. Na cuminsamento, e ta duro pasobra bo mester wak tur bo finanzas, cu ta manera un ‘wake up call’ pasobra hopi di nos no ta wak nos estado di cuanta bancario y consecuentemente no ta wak exactamente kico banco ta kita como gasto for di nos cuenta, como tambe, nos credit card. Tur esaki nan ta pone bo bira conciente di placa y durante e les nan ta mustra bo con pa bo sali for di debe y inverti den cosnan bon pa ora bo yega e edad di pensioen bo por goza di uno bon mereci.”

“Mi ta conseha tur hende pa cera wowo y hasi e inversion den e curso, e lo haci bo wak bida di un otro manera y tin solucion pa debe. Dia cu ami a dicidi di haci e inversion mi no tabata sa si mi lo logra pag’e pero mi a haci tur di mi banda y mi a logra y awe mi ta un persona cu un otro vision y ta wak placa di un otro manera, pami e tabata mi ‘miho inversion.’ Lamentablemente, na Aruba nos no ta wordo bon educa den esaki y e curso aki sigur lo yuda e cursista den hopi aspecto nan di su bida. Y e sesionnan di ‘1 on 1’ tambe ta motiva bo ora bo wak progreso y ta encurasha bo pa logra hopi mas. Abo mester duna di bo banda pa wak progreso y un bida hopi mas bunita, sin debe,” Werleman a bisa.

“Den mi caso mi gusta ta disciplina den placa y siña tocante esaki pasobra mi no ta hopi di acuerdo cu e sistema di ta esclabo na tur e oranan dedica na traha pa un otro. Den mi mes mi semper kier tin un libertad financiero pero mi tabata sinti e falta di conocemento y diciplina pa logra esaki,” Cursista Melquisedec Illidge ta comparti.”

“E curso a oranganisa mi ful, prome cu e curso mi mente tabata manera un camber plama, pero awo mi camber tin ordo, y mi tin claridad con pa mi cana e caminda pa mi por tin libertad financiero. Loke e curso a siña mi ta, cu bo mester ta hopi intencional, den tur cos cu bo ta haci. Si cuminsa paga debe, bo mester ta structura y bay p’e, y no lag’e drumi. Como tambe, den bo spaarmento di placa. E caminda pa bo traha rikesa ta structura y bo tin awo un fundeshi bo dilanti pa por yega na bo metanan financiero,” Illidge a bisa.

Evento di introduccion pa sigiente curso di Financial Freedom, lo tuma luga, e siman binidero dia 23 di Juli. E curso mes, lo cuminsa dia 6 di augustus 2019. Evento di introduccion ta completamente gratis y lo tuma luga den sala di Hope Civic Center – situa riba di dos piso di Wendy’s Aruba/Cinnabon pa playa, for di 7:00 te cu pa 8:30 di anochi. Ta rekeri pa registra pa asiento via nan pagina di web www.lead2success.net of yama 5934543.

