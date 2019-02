Lead2Success ta habri di dos session di introduction pa curso

Diahuebs ultimo Lead2Success a haciintroduccion di nancurso “2019 Financial Freedom “Get out of Debt” Step-by-Step Roadmap.” Cantidad di asiento pa e prome session di introducciona kedacompletamenteregistra, den cuadro di esaki a opta pa habri un di dos session dunandoesunnan cu no a hayaoportunidad pa atende un segundooprtunidad pa aindahaciesakiprome cu e lesnancuminsa.

Atendiendoasina cu e ‘falta di educacionfinanciero’ cu hopiciudadano tin orata tratadi maneha nan finansas, y mas aundurante un temporadaundahopicuidadano ta sinti nan reta pa logracubri tur nan nesesidadnanbasicodi manerasano.

Lead2Success ta unorganisacionfunda pa estableceindividuonan den e complitud di nan potencial den liderazgo cu ta carga e certificacion di conocidoentrenado di liderazgo y oradormotivacional, John C. Maxwell. Teniendonacuenta, sinembargo cu un bon maneho difinansasta e base y esencia den liderazgo, Lead2Sucess a añadi e curriculo di conocidoentrenado di finansas, Dave Ramsey nan su portfolio.

Den cuadro di esaki y alinea cu un di e retonan mas grandi di noscuidadanonan ta enfrenta, Lead2Success a lanza nan promecurso di finansasdirigi pa kibra e ciclovisuosoprimeramente,cu ta pa ‘sali for di debe’ y sana e situacion di deficit y interesnanhalto di prestamonan cu cuidadanonan ta paga.

Unciclovisuosocu ta treceun presionfinancieroenormeden famia, parehananyconsecuentemente ta continua pa nan lugatrabou. E problemadi‘raportamalo’ y keda sin presentanatrabou ta un reto pa hopicompania, comotambeseguromediconanta enfrentay pa un gran partiesakita un resultadodi e empleadosusituacion y preocupacionfinanciero.

Problemafinanciero ta e di dos causa mas grandi di divorcioribanosisla y for di nospropioencuestarecienhaci a bin conclui cu 9 di 10 persona no ta traha cu unpresupuestomensual. Trahandoun bon presupuestomensual ta percura pa un bistaconcretoriba entrada y salida di nosfinansas. E ta yudanosalcansanosmetanan, sali for di debe, prepara pa un bon pensioen y te hasta construi un fundeshifinancieropa nosyiunanpor continua e construccionfinanciero pa futurogeneracionnan.

E session di introduccion lo tumaluga den sala di Hope Civic Center – situariba di dos piso di Wendy’s Aruba/Cinnabon pa playa, dia 19 di februari 2018 cuminsando for di 7:00 te cu pa 8:30 di anochi. Ta rekeri pa registra pa asiento via nanpagina di web www.lead2success.net. Pa masinformaciontambeportumacontacto via 5934535.

