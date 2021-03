Lead2Success ta cla pa Financial Freedom 2021 y implementa strategia preventivo cu Financial Kids 2021

Lead2Success, conoci pa su experticio pa guiya participantenan sali for di debe, como tambe construi un futuro financiero stabiel, ta cla pa ranca sali pa 2021 cu no solamente su curso pa adulto, Financial Freedom 2021, pero tambe ta lansa nan curso nobo titula Financial Kids 2021.

“Hecho ta, cu un bon maneho di finanzas ta e base y esencia di liderazgo. Esaki riba e tereno professional, personal y consecuentemente tambe e ceno familiar. Durante e ultimo dos aña nos a bin ta guiya adultonan con pa sali for di debe y con pa planea pa alcansa nan metanan, pero maneho di finansas ta funcciona na su miho si aplica esaki na forma preventivo. Pa e motibo aki conocemento na un edad hoben y sabiduria con pa aplica esaki, ta esencial. Pa e motibo aki e aña aki nos ta introduci nos curso di Financial Kids,” Coach Francis Groeneveldt ta splica.

“Un persona cu sa tocante maneho di finansas ta miho prepara den tur sentido di palabra ora ta trata na planeamento di futuro. Tur cos ta drey rond di placa, na momento cu nos lanta mainta for di cama cuminsando na e coffee cu nos ta bebe mainta, y tur loke nos ta consumi durante dia, te na e ultimo bebida cu nos ta bebe prome cu nos bay drumi anochi. Referiendo aki na costo di necesidad basico di bida, sin compara e futuro vision cu nos tin y cu nos mester por tin tambe, no importa con grandi esaki ta, tur cos tin un prijs ticket. Y hopi soño ta alcansabel, si nos sa di no core tras di nos emocionnan temporal y nunca alcansa e futuro cu nos ta desea, pa nos y nos sernan keri cu ta cay bou di nos responsabilidad directo.”

“Nos a mira gran cambio den mentalidad den nos cursistanan una bez cu nan a tuma e curso, nan a aplica e instruccionnan mes ora y a paga nan debe. Mayoria a logra nan prome, di dos y hasta nan di tres meta caba y otronan ta riba caminda pa alcansa soñonan cu nunca nan no a pensa di un dia logra alcansa. E ta haci mi hopi contento ora mi mira Lead2Success su cursistanan logra di tin dominio riba nan finansas, prospera y alcansa nan metanan,” Groeneveldt a sigui bisa.

“Nos tin cu cuminsa un caminda y esey nos di Lead2Success a bin ta haci desde 2019 pasobra hopi hende adulto na Aruba ta biba di salario pa salario, y nos a mira nos lesnan ta duna fruta pero ta fungi manera un tipo di “damaga control” pa e situacion existente, pero ‘ki miho esaki lo ta si nos cuminsa educa nos hendenan na un edad mucho mas hoben? P’esey e aña aki nos continua cu nos Financial Freedom 2021 y na mes momento nos ta introduci Financial Kids 2021, continuando asina sanando situacionnan actual y enseñando diseñonan nobo, como tambe, atendiendo cu e situacion di manera preventivo cu nos muchanan y enseñando nan strategianan pa exito.”

“Un di nos cursistanan di mas hoben tabata un hoben di 13 aña di edad. E tabata tin un pasion pa fotografia, atendiendo e curso di L2S hunto cu su mama el a logra alinea su enfoke y a cumpra su ekiponan pa fotografia. Nos ta masha orguyoso di nan, tanto di e mes como hoben, como su mayornan cu a registra nan yiu pa dirigi su mente den e tipo di materia aki di finansa.”

Pa tanto e curso di Financial Freedom 2021 como e curso di Financial Kids 2021, nan lo bay tin un anochi di introduccion, completamente gratis, unda esnan interesa por bin y scucha con esakinan lo bay ta hinca den otro. E anochi pa e curso pa adulto di Financial Freedom 2021 lo tuma luga riba 9 di maart binidero cuminsando pa 7pm y e curso pa adulto Financial Kids lo tuma luga riba 11 di maart binidero, tambe cuminsando pa 7pm. Registracion via pagina di web www.lead2success.net ta rekeri, esnan cu a registra lo ricibi un link y notificacion anunciando unda esaki lo tuma luga y informacion adicional. Pa esnan cu ta haya mas facil, por registra via 593 4535 of [email protected]

Comments

comments