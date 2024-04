Conferencia “The Quantum Leap Experience”, presenta pa Lead2Success, ta priminti di bira un dia di ekipamento den e ambito di liderazgo transformado.



Cu meta pa semper empodera nos hendenan pa keda subi den nan siguiente nivel di liderazgo, Lead2Success ta trece orador Internacional, Ever Miranda—un reconocido experto den area di liderazgo transformacional, un lider empresarial, autor y fundador di Successful Living Summit (SLS) cu tin mas di 20 aña di experiencia guiando companianan y ekiponan cu resultadonan exitoso, como tambe, creador di World Cup of Transformation.“The Quantum Leap Experience” ta un experiencia di liderazgo transformacional diseña pa mehora calidad di bida den areanan manera carera, relacion, comunicacion, amor y famia. Un experiencia cu lo transforma participantenan pa biba un bida cu pasion y vitalidad.Orador Ever Miranda, ta compartiendo su experticio na varios pais rond mundo, manera Puerto Rico, San Diego, New York, Bogota, Filipina y na luna di juli binidero, e lo ta na Cancun. Awor aki tambe na Aruba, Ever Miranda lo bay t’ey pa un poderoso tayer di un (1) solo dia.“The Quantum Leap Experience” ta diseña pa empodera participantenan pa por crea un futuro nobo pa nan mes y nan organisacion. Durante e seminario aki, e facilitado lo presenta hermentnan practico cu lo mustra participantenan con pa yega na nivelnan di exito cu ta alcansabel pa tur hende. Participantenan lo profundisa den idea y strategianan cu ta percura pa avance.

Sesionnan cu ta trece pensamentonan nobo, enfocando riba bo soño y visionnan y con pa haci esakinan bira realidad. For di re-imagina paradigma di liderazgo, na adkeri habilidad pa inovacion, dunando hermentnan practico y nesesario pa ta exitoso den bida y den un mundo cu ta den desaroyo continuo.

“The Quantum Leap Experience” ta un catalisado pa crecemento personal, como profesional. Reconfigurando maneranan di pensa y los e poder interno cu ainda tin pa manifesta. Sea bo ta un ehecutivo experiencia, ta aspira pa ta un lider of ta buscando direccion nobo pa explora e caminda pa logra bo metanan, e tayer ta priminti di brinda conocemento valioso y tecnicanan practico pa yuda participantenan avansa.

“The Quantum Leap Experience” lo tuma luga 18 di mei binidero, y lo ta henter dia for di 10:00 AM – 5:00 PM na Occasions Ballroom situa na e mall nobo; Metro Mall. Ticketsnan ta den pre-benta na Awg 75.00 te cu dia May 5, 2024. Despues di dicho fecha ticketnan lo ta Awg 100.00. E ta inclui Lunch, Drinks and snacks.

Pa motibo di logistica, registracion ta un rekisito. Esaki por haci via pagina https://www.lead2success.net/thequantumleapexperience, email adres: [email protected] of via whatsapp +297 593-4535. Registra pa un dia di inspiracion, colaboracion y transformacion. Prepara pa drenta un jornada nobo, operando den potencial maximo, formando na un miho futuro pa bo y pa bo sernan keri.