Lauren McClusky a busca ayudo pero toch a fayece

Internacional: E studiante di Universadad di Utah a yama Polis na diferente ocacion. Su amistad nan tambe a papia cu autoridad di e College pero nada ta wordo haci. E studiante, Lauren McClusky a yama Polis varios biaha y asina mes niun hende, niun instancia por a evita cu e a wordo mata.

October 22, e studiante di 22 aña ta wordo tira mata door di e homber di 37 aña, Melvin Rowland, den un parkinglot pafo di un residencia. Despues di e tiroteo Polis a logra haya e homber, e a tira su mes mata.

Rowland tawata cu libertad condicional, e tawata sera pa abuso sexual pa mas cu un decada. Ora e studiante a haya sa cu Rowland a gaña tocante su identidad, su edad y su bida di criminal e ora e studiante a termina e relacion. Rowland a message e bek: “Go kill yourself”

Amistad di e studiante ta conta cu Lauren tawata bisa cu Rowland tawata prohibi’e pa sali cu su amigo nan. Rowland kier a cuminsa kita placa for di Lauren.

October 10, Mama di Lauren ta yama e Universidad pa informa nan cu Lauren ta bay busca cu auto cerca Rowland. Un trahado di seguridad a compaña Lauren, nada particular a tuma lugar. Dos dia despues Lauren a cuminsa haya text bisando cu Rowland ta den Hospital of cu e a muri. Lauren a informa e Universidad di esaki, nan a laga sa di no por haci mucho cos.

October 13, Lauren ta bolbe yama bisando cu Rowland ta menasa di post pics nan sexual di dje si e no paga $1000. E mes un dia Lauren ta yama Polis. Nan ta mande pa departamento di seguridad di e Universidad. Un detective ta atende su caso. Nan no por haci mucho cos paso diferente emails y celular a wordo usa.

October 15, Lauren a papia cu su consehero di e Universidad.

October 19, Lauren a yama Polis atrobe pa haya update, nada ainda. Segun Lauren e ta sinti cu nan no ta haci, actua lihe cu su caso. Parce cu desconosi nan a contact Lauren cu nan sa tur cos, cu e a bay Polis.

October 22, Lauren ta haya un mensahe di un hende cu ta bisa e ta detective di e Universidad pa Lauren topa cu ne. Lauren a bay papia cu e consehero di Universidad atrobe.

Anochi e tata di Lauren ta yama Polis pa bisa nan cu su yiu a wordo secuestra canando ta bay su cas papiando cu nan na cell. E mama di Lauren ta splica cu papiando cu Lauren e a tende su yiu bisa: “No No No” esey ta e ultimo cu e a tende di su yiu.

Lauren a wordo haya morto.

E Universidad a laga sa cu nunca lo haya sa si nan por a evita e tragedia aki, door cu no tin suficiente informacion, hende capacita den e departamento di seguridad e momento ey y training pa wak e gravedad di e caso.

Mayor nan di Lauren a laga sa cu nan si ta desacuerdo cu e Universidad paso segun nan tawata tin hopi oportunidad pa nan por a proteha nan yiu.

Cortesia : Huffspost

