Historia y amistad grandi pa cu famia Wernet-Paskel ta conoce un etapa mas na su reconocemento. Diaranson mainta, Prome Minister Mike Eman a ricibi un bishita ameno di varios miembro di famia di Laura Wernet-Paskel, particularmente Andre “Dechi” Wernet cual ta un persona cu tin un trayectoria largo y reconoci na Aruba.

Premier Eman a remarca cu Dechi ta un persona cu hopi aña di experiencia, cu a carga diferente posicion, como tambe hopi conocemento riba tereno di personal di gobierno y a yuda masha hopi hende mes cu nan peticionnan / nan posicion huridico durante tempo.

Andre “Dechi” Wernet ta yiu di un personalidad hopi grandi den historia di Aruba. Laura Wernet-Paskel tabata e prome ser femenino riba un lista politico ( Partido UNA ), como tambe maestra di scol y escritor, cu a laga un historia bunita atras, entre otro buki titula ‘Ons eilantje Aruba’ , cual awe Prome Minister por a haya un ehemplar original for di man di un di su yiunan.

Den compania di consehero/secretario general Robert Candelaria, cu tambe ta miembro di famia Wernet-Paskel, cu hopi sentimento por a cana den caya, cu mas bien ta un hof na Hulanda dedica na honor di Laura Wernet-Paskel.

Un sentimento grandi di orguyo, un Rubiano reconoci na Hulanda cu nombracion di un hof na su nomber. Famia di su banda kier a gradici Prome Minister cu e bishita y mencion na Hulanda, pero Premier Eman a comparti esaki cual p’e tabata mas bien un honor y compromiso di su parti pa haci esaki.

Eman a expresa na famia cu pa ta eynan y mira su reconocemento tabata emocionante. Na Aruba tin un scol y ta spera di mira pronto un caya na su nomber na Aruba. Ademas a comparti awe den compania di algun miembro di famia, cu algun historia cual sigur ta algo cu ta balora grandemente.

Prome Minister Eman tin vinculo di hopi aña cu famia Paskel y tabata entre otro bisiña di hopi aña di Chichi Paskel, cu ta directamente subrina di Laura Wernet-Paskel, cual ta masha stima y cual yiunan a lanta cu nan. Mundo ta dal buelta y awe ta para banda di nan den reconocemento.

Di nan banda e famia kier a mustra nan gratitud na Prome Minister Mike Eman pa haci e bishita na Hulanda y bishita e hof cu ta na honor di nan ser keri. Andre “Dechi” Wernet a indica cu Premier Eman ta e prome politico cu a rindi honor y efectua un bishita na e caya/hof Laura Wernet-Paskel.

Pa famia Wernet-Paskel sigur ta un honor di mira cu den ocho personalidad cu a yega di haya un caya na su nomber na Hulanda, un di nan, e unico Rubiano ta Laura Wernet-Paskel.

Un peticion pa un Caya Laura Wernet-Paskel ta e deseo di famia y ta spera cu pronto e peticion aki keda honra y bira realidad aki na Aruba tambe.