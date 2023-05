Gobierno di Aruba conhuntamente cu Aruba Airport Authority y Aruba Tourism Authority orguyosamente ta anuncia cu desde 2 di december 2023 lo tin vuelo non-stop entre Aruba cu Lima, Peru. Actualmente e destinacion aki no ta den Aruba su itinerario y e lo ta e di tres hub Latino Americano cu lo conecta e destinacion cu e mercadonan clave manera Brasil, Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay.

“Nos ta emociona pa yama bonbini na nos amigonan di Peru aki na Aruba cu su lama y solo cayente. Den cuadro di diversificacion, nos ta considera e anuncio di vuelo Lima-Aruba cu Latam Airlines un gran logro. E vuelo nobo aki no solamente lo haci e lasonan fuerte entre e dos paisnan, pero tambe lo duna e comunidad Peruano un oportunidad pa descubri Aruba su beyesa natural, cultura excitante y hospitalidad caluroso. Nos ta spera di comparti experiencia inolvidabel cu lo haci Aruba e “One Happy Island”. Ta hopi tempo y energia tin hinca den e negociacionnan y nos ta feliz di por mira un resultado exitoso. Un danki special na e team di Aruba Airport Authority, Aruba Tourism Authority y Aruba Hotel and Tourism Association”, asina Danguiallaume Oduber, Minister di Turismo y Salud Publico a duna di conoce.

LATAM Group tin operacion domestico den cinco pais di Sur America cu ta: Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Peru, nan ta ofrece e miho conectividad denter di, pa y desde Latino America cubriendo 144 destinacion den 22 pais cu passenger operations y 154 destinacion cu cargo operations.

Ruta nobo LIMAUA

E vuelo ta inicia cu un frecuencia di tres vuelo pa siman den un avion Airbus 320 cu capacidad pa 174 pasahero (12 den Premium Economy y 162 den Economy) of Airbus 319 cu un capacidad pa 138 pasahero (12 den Premium Economy y 126 den Economy).

“E ruta nobo di Lima ta alinea cu ATA su strategia di diversificacion y ta permiti nos pa crece nos market share den e mercadonan den distancia largo den Latino America cu ta conoci pa nan estadia largo como tambe nan ta conoci pa gasta den nan destinacion”, asina Ronella Croes, CEO di ATA, a comenta.

E itinerario ta lo siguiente:

Adicionalmente e ruta nobo aki ta ofrece e pasheronan un acceso na e mercado di mas grandi den Sur America y demas mercado di Lima. Ademas e aerolinea ta forma parti di e far-reaching joint venture cu Delta Airlines.

Hub di Lima: Ampliando e conectividad pa Sur America y Latino America

E vuelo aki lo conecta na mayoria hubs di LATAM y ya caba a demostra di tin un gran potencial. Desde Lima, LATAM ta opera 176 vuelo internacional pa 29 destinacion den gran cantidad di pais den “e Americanan”. LATAM principalmente ta bula pa destinacion clave manera Santiago, Chile (45 vuelo semanal), Bueno Aires, Argentina (20), Sao Paulo-Guarulhos,Brazil (21), Rio de Janeiro, Brazil (7), Guayaquil, Ecuador (7) y Montevideo, Uruguay (7).

“Pa nos, Lima ta un hub esencial cu lo genera conectividad pa destinacion clave, reenforsando Aeropuerto Internacional Reina Beatrix su strategia pa expande su alcance global”, asina Jo-Anne Meaux-Arends, Aviation Business Development Executive di AAA, a informa.

Na nivel mundial

“Nos ta masha contento pa sigui conecta nos pais cu e destinacionnan cu ta destaca. Pa conecta e ruta Lima-Aruba, un destinacion bishita na nivel mundial y cu un balor special pa nos pais, ta duna nos mas oportunidad di tuma un vakantie y di amplia e turismo externo di tur Peruano”, asina Manuel van Oordt, CEO di LATAM Airlines Peru y Ecuador a duna di conoce.

Tocante AUA Airport

AUA Airport ta un di e aeropuertonan mas ocupa den region Caribe cu mas di 22 diferente

aerolinea operando pa Aruba contribuyendo na mas cu 2.5 miyon pasahero pa aña y cu buelonan pa 22 diferente ciudad 34 diferente destinacion directo rond di mundo. Di e mercadonan cu AUA Airport ta sirbi 77% ta for di Merca y Canada, 11% for di Latino America, 7% for di Europa y 5% for di Antia Hulandes te cu januari 2023.

AUA Airport ta reconoce cu esaki ta danki na e economia stabiel, clima politico, hospitalidad,

populacion diversifica y siguridad general di nos isla. AUA airport su aspiracion ta pa bira un di e aeropuertonan den region Latino Americano y Caribense mas sostenibel, sigur y a prueba di futuro, brindando un luga di trabou confiabel, facilidad di aeropuerto moderno y un servicio excelente cu ta refleha hospitalidad Arubiano, contribuyendo na un futuro prospero pa Aruba.

