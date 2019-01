Last Lap ta wordo kita y ban wak con ta bay asina

Pa hopi aña den tur parada di Carnaval nos a haya un banda cu ta toca na final p’asina esnan cu ta para banda di caminda tambe por haya chens pa baila gratis sin cu nan mester bula den e gruponan y causa problema, pasobra den e gruponan aki ta tur hende a paga pa nan t’aden. Sinembargo, pa añanan largo tambe e situacion di Last Lap a bin ta causa problema pa polis pasobra constantemente tin bringamentonan den esaki ora cu e “grupo” aki yega cierto puntonan riba e ruta di carnaval. Constantemente por mira y tende di problemanan di tur forma den e last lapnan aki y mientras e aña ta pasa, no ta mira cu esakinan ta caba tampoco. Pa tuma aña pasa na varios ocasion Polis mes a haya nan mes ta para musica riba e trailer cu ta toca pa e last lap pa motibo cu tin problema. Hasta nos por corda cu algun aña atras hasta asesinato tabatin durante last lap di e oarada di carnaval na Sanicolas. Pa e motibonan aki nos a compronde cu Cuerpo Policial a tuma decision y a comunica esaki na SMAC y SMAC a bay di acuerdo cu esaki. Sinembargo, durante añanan tambe e last lap aki a yuda e mesun gruponan pa hendenan cu no a paga, keda pafo di nan grupo y baila manera nan kier den e last lap.

Pues e aña’ki no lo bai tin last lap pa ningun parada y mas bien e parada di mañan, esta Fakkel Optocht, e lo bai pasa su prome test pa wak si en berdad ta miho pa no tin last lap of toch mester evalua e decision aki y toch pone last lap pa e resto di Carnaval 65. Mas cu claro tin hopi hende ta aplaudi e decision aki pero tambe hopi ta contra e decision aki, pero un biaha mas Fakkel Optocht lo bai ta un test pa cu e decision aki y wak si e ta factibel. Hecho si ta keda cu constantemente tin problema den Last Lap pasobra principalmente hobennan ta bira “hulk” y kier bringa cu tur hende y daña tur e ambiente pa tur hende den last lap. Pero ta cosnan cu ta pasa den Carnaval for di prome dia caba y sigur sigur Carnaval 65 no lo bai ta un excepcion. Pues ban wak con ta bai mañan Diasarba de Fakkel Optocht. Si after all e ta keda na comportacion di tur hende den last lap pa disfruta di e musica, baila y pasa agradabel sin daña ambiente pa bo mes y pa resto di hende. Corda cu Cuerpo Policial ta bai pone Faya Bo Haya na vigor pues faya bira “hulk” y fastioso riba hende den last lap y bai forma parti di e grupo di Carnaval di Cuerpo Policial caminda cu bo no ta paga pa drenta pero si bo ta paga pa sali, pues bo tin cu paga multa pa tur e leynan cu bo a kibra y sin bo no tin placa pa paga, bo ta keda sera tras di trali pa basta tempo y hasta pa henter Carnaval 65.

