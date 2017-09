Lanta for di stoel cada 30 minuut ta alarga bo bida

Sinta menos y move mas: esey ta loke expertonan ta recomenda y autoridadnan sanitario pa contraresta e efectonan nocivo di sedentarismo riba salud.

Pero awo, un estudio nobo ta invita pa bay mas leu: loke ta afecta nos no ta solamente e tempo total cu nos ta pasa sinta durante e hornada. Tampoco ta solamente e ehercisio fisico cu nos ta haci pa contrarest’e. Loke tambe ta kita aña for di nos, ta e tempo sigui cu nos ta pasa sinta sin lanta.

Gara e stoel ta afecta e salud

E estudio, publica den Annals of Internal Medicine, ta señala cu e personanan cu ta keda sinta entre un y dos ora sin move di e stoel, tin mayor riesgo di morto compara cu esnan cu ta sinta en totale mesun cantidad di ora a lo largo di dia, si nan ta lanta pa rek e pianan. E investigadornan ta yega na e conclusion eynan tras di analisa e actividad diario di 7.985 adulto di mas di 45 aña durante un siman. Pa esey nan a pone monitor na e heup di e participantenan.

Wel, si ta bon, esnan cu a acumula den stoel of sofa mas ora en total (13 mas of menos) y ademas tabata lanta menos (nan tabata tarda mas di 60 pa 90 minuut den haci esey), a presenta casi e dobel di riesgo di morto tempran door di cualkier causa compara cu esnan cu a pasa menos tempo y tabta lanta mas.

Estudionan premio a relaciona e sedentarismo y e hecho di pasa hopi ora sinta pa dia cu un mayor riesgo di sufri problemanan di sobrepeso, diabetes tipo 2 y algun tipo di cancer.

Lanta frecuentemente pa compensa

Segun Keith Diaz, investigador di e Departamento di Medicina di Columbia University Medical Center (CUMC) y director di e estudio, ta cumbini permiti bo mes un momenot cada 30 minuut pa lanta y rek bo pianan. Esey ta yuda pa e prijs di sedentarismo no ta asina halto pa esnan cu no tin mas remedio cu pasa gran parti di nan hornada sinta.

Tambe, e participantenan den e estudio cu tabata lanta for di stoel por lo menos cada mey ora, tabata esnan cu a mustra un menor riesgo di morto.

Monika Safford, coautora di e estudio y investigador di Weill Cornell Medicine Center di New York, no a duda den referi na e sedentarismo como e “tabaco nobo” y invita na busca formanan creativo pa interumpi e “adiccion” na stoel y sofa.

7 bon excusa pa lanta for di e sofa of stoel

Cu excepcion cu bo ta meditando riba bo cusinchi di meditacion y conectando cubo mes, loke bo no tin ta excusa pa no lanta. Por si acaso, aki bo tin algun idea pa bo incorpora na bo rutina e gesto simpel di rek bo pianan de bes en cuando y move minimamente:

1.Scucha bo curpa. Tuma algun respiro pa bo conecta aunke sea minimamente cun’e. Ta e gesto mas eficas cu bo por incorpora, pasobra si bo scucha lo bo realisa cu solamente e ta pidibo pa bo move. Sigui e pauta aki cu lo yudabo na recorda tur e resto sin necesidad di propone bo mes.

2.Lanta bebe un glas di awa of prepara un infusion. Ademas di move, bo por probecha e biahe pa hidrata bo mes. E deshidratacion tambe ta afecta bo salud y repone likido ta dunabo calma y ta yudabo concentra miho.

3.Si bo bebe mas, tambe bo lo tin e necesidad di bay baño. Esey ta haci e necesidad virtud. Probecha e biahe pa haci algun stretching

4.Wak pafo di bentana y descansa e bista. Si bo ta dilanti un computer, television of un buki of simplemente trahando den un espacio cera, cuida bo wowonan, ta un bon motibo pa lanta. Lo importante ta cambia e foco: mira door di bentana durante por lo menos cinco of dies seconde na un luga lo mas lehano posibel y despues hunga na enfoca alternativamente na un punto leu y otro mas cercano.

Tambe bo por probecha bay baño y muha bo wowonan si bo ta sinti nan seco. Un catuna cu un infusion di canebloem lo yudabo mantene nan hidrata.

5.Si bo ta traha na cas, introduci den bo dia rutinanan chikito cu ta obligabo dal algun paso y hasta, dicon no, sali riba caya aunke ta un momento: cumpra un bon pan bruin di dia, cumpra un corant, busca un smoothie of simplemente bay na algun luga pa bo relaha y cu bo ta gusta pa bo tin cerca.

6.Si bo ta den un oficina, probecha pa keiro durante lunch. Asina bo lo sigura ademas, cu por lo menos un rato cada dia, bo ta tuma solo, e principal fuente di vitamina D pa e organismo.

7.Si bo ta mirando television, probecha e espacio publicitario pa bo lanta. Puntra bo mes tambe si loke bo ta mirando realmente ta interesabo y si no ta asina, pag’e y lanta for di e sofa.

Finalmente, corda cu lanta mas for di e stoel lo yuda, pero cu incorpora algun tipo di ehercicio fisico of practica di movimiento conciente den e rutina semanal lo resulta doblemente beneficioso pa bo salud y lo aporta na bo bienestar. Si bo no keda otro cos cu pasa hopi ora sinta, probecha e resto di e hornada pa bo move.

Fuente: http://www.cuerpomente.com