Na 2016 a institui un comision consistiendo di e siguiente organisacionnan: Tienda di Educacion, Fundacion pa Nos Muchanan, Fundacion Respetami, Stichting Wit Gele Kruis y Departamento di Asunto Social. E meta tabata pa formula un vision pedagogico pa Aruba cu ta consisti di 6 punto basico.

Awor cu e vision aki ta cla, e comision su proposito ta pa tur hende na Aruba y specialmente tur mayor cera conoci cu e 6 punto basico, pasobra lanta un mucha ta responsabilidad di nos tur.

Nos kier duna un splicacion mas amplio riba e punto basico 1 cu ta bisa: Lanta bo yiu den un ambiente sigur y cu amor. Esaki ta palabranan basta grandi y no tur ora ta directamente cla kico e palabranan aki ta nifica. P’esey nos lo duna boso algun ehempel.

1. Un ambiente ‘safe’ kiermen, cu abo como mayor tin e responsabilidad pa percura cu bo yiu ta biba den un cas cu ta ‘safe’, pa tur cos cu ta necesario ta ‘in place’ dus bon regla (p.e .awa, coriente, cuminda diario, paña adecuado etc.), cu bo yiu ta bay scol, e scol mester ta adecua (na e nivel) pa bo yiu y tambe mester ta sigur den sentido cu e scol su cura ta ‘safe’, e edificio ta cuadra y e ambiente na scol ta bon. Tambe no lubida cu bo yiu mester keda despues di scol na un luga ‘safe’ bou di supervision di un adulto confiabel, amabel y sigur.

2. Un ambiente ‘safe’ tambe kiermen cu den bo bario tin posibilidad na unda bo yiu por hunga, p.e. un speeltuin, un veld pa hunga futbol, basketball of baseball. Pero no solamente nan mester t’ey, nan mester wordo cuida/manteni dor di e hende cu ta biba den e bario ey. Tur hende hunto mester percura cu no tin sushi plama rond, yuda otro pa wanta e caminda/bario limpi. Laga e muchanan yuda cu esaki pa nan siña responsabilidad pa nan ambiente/bario.

3. Un ambiente cu amor kiermen bo mester demostra bo yiu afecto dor di dun’e tur dia brasa, sunchi, papia/combersa cu ne, wak e den su wowo, hari cu ne, bis’e “mi ta stimabo”, dun’e regla fiho y dun’e un structura/rutina durante dia. Pues percura pa bo tin un bon relacion cu bo yiu desde e dia cu e nace.

4. Un otro ehempel di un ambiente cu amor ta cu bo ta hunga hunto cu bo yiu, pasa tempo cu bo yiu sin wordo stroba dor di telefon/tablet/computer/television. Percura cu bo ta haci esaki tur dia un rato. Mustra bo yiu con importante e ta pa bo.

5. Sea un ehempel pa bo yiu(nan), mucha ta siña dor di wak abo, con abo ta comporta bo mes. Percura pa duna respet na otro hende, papia corecto cu y tocante otro hende, no uza palabra malo of papia malo di un otro hende, naturalmente bo mag discuti cu un hende, pero no pleita of zundra dilanti bo yiu(nan). Si bo no ta biba mas cu bo pareha, cu ta e mama of e tata di bo yiu, tampoco no papia malo di dje, no keda pleita cu ne, bo yiu semper mag stima tur dos.

6. Mustra bo yiu cu ta importante pa comparti cos cu otronan, sea ta como rumannan, como amigonan of como yudansa pa hende cu tin menos recurso. Siña bo yiu pa tene cuenta cu otro, con pa cera amistad, con pa wanta un relacion sano, con pa soluciona ‘conflicto’/ problema etc.

7. Un punto hopi importante den siña bo yiu biba den un ambiente sigur y cu amor ta dor di demostra bo yiu respet, cu bo ta duna bo yiu un chens pa expresa su mes, scuch’e, lag’e comparti su opinion sin cu e ta wordo condena of grita cu e mester cera su boca.

Nos sa cu tur e ehempelnan ta zona conoci, pero nos ta ripara cu tin biaha dor cu tur cos ta bay automaticamente of inconscientemente, e lantamento di nos yiu(nan) no ta bay bon tur ora.

Tambe nos sa cu tur mayor ta hopi druk y tin basta stress den bida diario; e trabou, e lantamento di bo yiu, e bida social di e mayor, situacion financiero etc. Pero toch nos ta pensa riba e bienestar di nos yiu(nan), e ta hopi importante cu nos ta bira consciente tocante con nos ta lanta nos yiu(nan).

Pa sosten of conseho semper por tuma contacto cu Fundacion Pa Nos Muchanan na telefon 588-0856 of Tienda di Educacion na telefon 161 cu ta gratis.

