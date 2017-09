Lansamento y bautismo di “Entre Rosas y Espinas”

Recientemente a tuma luga lansamento y bautismo di e buki “Entre Rosas y Espinas” di e autor Maria Griego. E evento tabata den Lounge 101 di Aruba Marriott Resort & Stellaris Casino. Yazira Javois, kende ta “Director of Marketing and Slot Performance” na Stellaris Casino tabata contento di anuncia nan sosten na e publicacion aki, den cuadro di nan compromiso pa duna bek na comunidad, pa promove arte y cultura. “Nos ta kere den talento. Señora Maria tin un talento excepcional. E ta pone un poema y sentimento den otro manera e so por”.

Ta p’esey a reconoce su talento y cu hopi orguyo ta laga esaki sali for di Stellaris Casino, asina Yazira Javois a expresa. Esaki ta e prome lansamento di un buki di Maria Grieco y “nos ta dese’e hopi exito. Nos sa cu su talento lo hib’e hopi leu. Nos ta invita pueblo di Aruba pa cumpra e buki aki. Mi ta kere cu cada hogar mester tin un buki asina den cada cas pasobra e ta trece bek e esencia y e sentimento cu hopi biaha ta bay perdi”, asina e ehecutivo di e casino a splica.

Tin cosnan cu nos ta laga bay perdi sin pensa cu nos tin un sentimento bunita cu nos por trece den otro persona y cu por haci cambionan grandi. “Esaki ta e motibo cu a haci cu Stellaris Casino ta para banda di Maria Grieco y ta lansa hunto cun’e e buki cu sigur ta bay ta hopi exitoso”, Javois a duna di conoce.

E autor Maria Grieco di su banda a expresa cu e idea di skirbi un buki a cuminsa crece poco poco. E ta skirbi desde cu e tabata jong. E tabata skirbi pa su mes pero poco poco el a cuminsa comparti cu su amistadnan. Despues a bin e era di internet, Facebook y asina el a bira mas conoci. Su amigonan tabata motiv’e pa skirbi un buki cu su poemanan. El a dicidi di pone tur su poemanan hunto den un buki, ya cu hopi hende ta gusta lesa e bukinan como tal, di tin e buki den nan man. Di e manera aki a bay den e proceso di preparacion. “Simplemente mi a duna mi soño hala y mi tabata kier a bula te cu mi a aterisa den mi buki Entre Espinas y Rosas”, Grieco a indica. El a agrega cu esaki ta su pasion y e lo dedica completamente na dje.

“Espinas y Rosas” ta un buki inspira den storianan real, di personanan cu ta pidi Maria pa skirbi riba nan experiencianan. “Poesia no ta solamente amor. Tambe ta falta amor. Poesia tambe ta lagrimanan, sufrimento y esey ta e parti bunita di poesia”, el a conta. Na e momento aki ta coordinando benta di e buki cu algun libreria. “Entre Rosas y Espinas” ta disponibel den idioma Spaño. Pa pedidonan por yama na 567-4406. Tambe por sigui Maria Grieco riba Facebook via su pagina “Sonrisas Lagrimas y Rosas”.

Aruba Marriott Resort & Stellaris Casino a habri na aña 1995 y ta e casino mas grandi riba nos isla. E ta conta cu mas di 160 empleado, cu ta maneha 24 wega di mesa y mas di 400 slot machines. E weganan mas popular riba mesa ta Craps, Black Jack, Three Card Poker y Roulette, mientras cu e mashinnan mas uza ta esunnan di e sistema 3D y e “mystery Progressive Jackpots”.

Stellaris Casino ta conta cu entretenimento bibo, diadomingo pa diaranson di 9:00pm pa 1:00am cu DJ Cross, diahuebs pa diasabra di 9:00pm pa 1:00am cu diferente banda. Stellaris Casino tin Bingo tur diahuebs, diasabra y diadomingo pa 1:00pm, cu 5 Progressivo inclui completamente gratis.

E casino ta habri 24 ora pa dia pa weganan di mashin mientras cu weganan di mesa ta cuminsa pa 2:00pm te cu 4:00am.

Na tur, e famia di Marriott Aruba ta consisti di mas of menos 1100 empleado den servicio directo y 400 empleado trahando via otro companianan den e compleho di hotelnan. E compleho di Marriott Aruba ta esun di mas grandi den henter Caribe, tanto den cantidad di camber como den cantidad di empleado.