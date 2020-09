Lansamento oficial di Formularionan DIGITAL pa permiso di negoshi na Departamento di Asunto Economico

Recientemente Departamento di Asunto Economico a introduci formularionan digital pa permisonan di negoshi (vestigings vergunning). E proyecto aki ta den cuadra di e Maneho Economico di Minister di Finansa, Asunto Economico y Cultura, sra. Xiomara Maduro como parti di e trayecto di y eGovernment pa contribui na reduccion di Red Tape.

Beneficio di e formularionan digital

Sra. Maria Dijkhoff-Pita, directora di Departamento di Asunto Economico a splica cu e meta di e proyecto aki ta pa mehora e servicio na e cliente door di facilita e cliente pa por entrega atraves di formularionan digital nan peticionan pa un negoshi nobo, director of cambio den un negoshi existente 24/7 for di comodidad di cas of oficina. Otro meta di DEZHI ta pa acelera e proceso di dunamento di permiso pa negoshi den 2 siman. E formularionan aki ta bay facilita e sector comercial y asina aporta pa inversionistanan y comerciantenan por wordo atende mas rapido y comodamente. Cu e digitalisacion aki Departamento di Asunto Economico ta drenta den un era nobo pa mehora servicio na cliente. Otro aspecto positivo di e sistema di formularionan digital ta cu Camara di Comercio tambe tin acceso 24/7 riba e sistema y asina por duna nan conseho y acelera e proceso.

Peticion pa permiso di negoshi lo sosode solamente digital

Entrante dia 19 di september ta bira obligatorio pa tur persona/compania entrega peticion via di e formularionan digital riba e website www.deaci.aw . Esaki kiermen cu NO ta acepta ningun otro forma di peticion. E directora ta enfatisa cu tur peticion cu a drenta prome cu dia 18 di september, lo wordo atendi ainda pero peticion desde dia 19 di september mester wordo haci via e formulario digital.

Proceso digital

Pa yena e formularionan digital e cliente mester lesa e instruccionan riba website. Tin un lista di documento cu mester wordo entrega hunto cu cada tipo di permiso, cu e cliente mester scan y agrega na e peticion. Si e documentonan no ta completo e cliente lo ricibi un email bek informando cu falta documento y cu e peticion no por wordo acepta. E cliente tin cu entrega un peticion di nobo hunto cu tur e documentonan necesario. Na momento cu e peticion ta completo e cliente ta ricibi un factura di pago cu e suma cu mester wordo paga via online banking y esaki ta wordo manda via un link na e cliente. Ta hopi importante pa tuma nota cu entre e fecha cu e cliente ricibi e factura di pago y e fecha cu e cliente ta manda e comprobante di pago no por tin mas cu 10 dia di trabou. Si esaki no sosode lamentablemente e peticion ta wordo rechasa automaticamente.

Gradicimento

Directora di Departamento di Asunto Economico Sra. Maria Dijkhoff-Pita ta gradici ITP Caribbean pa e trabou realisa den e procesonan di digitalisacion. E directora a enfatisa cu DEZHI ta hopi orguyoso di a forma parti di e proyecto aki cu ta un paso importante pa e solucionnan di eGovernment pa Pais Aruba. Sra. Maria Dijkhoff-Pita tambe a gradici e seccion di Vestiging Vergunningen di Departamento di Asunto Economico bao guia di sra. Mary Baarh pa e trabounan haci pa asina e proyecto di digitalisacion por a bira realidad. Un palabra di agradecimento ta bay tambe na FUTURA cu a financia e proyecto aki como parti di e Masterplan “Reposicionando e rumbo di nos pais”.

